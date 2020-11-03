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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

جيوفينازي استعان بمشاهدة فيديوهات الانطلاقة استعداداً لسباق إيمولا

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جيوفينازي استعان بمشاهدة فيديوهات الانطلاقة استعداداً لسباق إيمولا

كشف أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو أنه استعان بمشاهدة فيديوهات الانطلاقة لفئات أخرى في سباقات السيارات، وذلك لأخذ فكرة حيال أفضل طريقة ممكنة للانطلاق في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد.

الإيطالي الذي تمّ تأكيد بقائه مع الفريق للموسم المقبل، تقدم ستة مراكز في اللفة الأولى، مستفيداً من الاحتكاك أمامه. وأنهى السباق بالمركز العاشر، مسجلاً النقاط للمرة الثالثة هذا الموسم.

استعمل جيوفينازي استراتيجية مختلفة مع الإطارات اللينة "سوفت" منذ البداية، بينما كانت السيارات التسع أمامه تستعمل إطارات "ميديوم".

ونجح في التقدم على نيكولاس لاتيفي، ومن ثم خرج من المنعطف الأول متجاوزاً رومان غروجان ولانس سترول.

ومن ثم تقدم مركزين إضافيين حين تجاوز كيفن ماغنوسن ليقترب من زميله كيمي رايكونن قبل أن يتجاوز سيباستيان فيتيل لاحقاً.

وعادة ما ينجح جيوفينازي في إكمال عدة تجاوزات منذ الانطلاقة.

حيث قال: "كانت لفة أولى رائعة، كسبت فيها ستة مراكز. مساء البارحة شاهدتُ مجدداً لقطات إعادة للعديد  من الانطلاقات على هذه الحلبة ضمن فئات فورمولا رينو، فورمولا 4 وغيرها. وقد قدمت كل ما لدي حقاً في اللفة الأولى".

وتابع: "ضغطنا كثيراً في بداية السباق على الإطارات اللينة، ومن ثم انتقلنا إلى المتوسطة، وواصلنا الضغط حتى النهاية".

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بالمقابل، لم يدخل جيوفينازي إلى منصة الصيانة حين تم اعتماد سيارة الأمان، لكنه تمكن من الحفاظ على المركز العاشر بعد استئناف السباق، لينهي مباشرة خلف رايكونن.

فقال: "كان الوضع صعباً بعض الشيء في المراحل الختامية مع الإطارات المتوسطة التي كانت قديمة بالفعل، وحرارتها تنخفض. كان من الصعب الإبقاء على المنافسين خلفي وهم على إطارات لينة".

وتابع: "قدمت أقصى ما بوسعي للبقاء أمامهم، وكنت ضمن مراكز النقاط، وكنت أضغط بقوة حقاً. لقد كانت تلك نتيجة جيدة حقاً للاحتفال بتجديد عقدي مع الفريق".

واختتم: "أعتقد أنه وضع جيد. أعتقد كذلك أنه ومع تسجيل كيمي للنقاط، فتلك هدية رائعة إلى ألفا روميو".

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