جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد

تكلم هاس ببعض الوضوح حيال قراره بعدم تجديد عقد مدير الفريق، غونتر شتاينر، وتعيين أياو كوماتسو بديلاً عنه.

وكان الفريق قد أعلن الخبر الصادم في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وكذلك تأكيد خروج سيمون ريستا المدير التقني أيضاً.

ولا تزود فيراري الفريق بوحدات الطاقة وعلب التروس فقط، بل بأنظمة التعليق وغيرها من الأجزاء الميكانيكية وفقاً لما تسمح به القوانين.

لكن ورغم ذلك، فإن الفريق واجه موسماً صعباً في 2023، لينهي بآخر الترتيب ضمن بطولة المصنعين.

"كانت فيراري شريكاً جيداً جداً لنا. كانوا معنا منذ اليوم الأول، إنهم يبنون محركات لا تصدق. أنظمة التعليق كذلك جيدة جداً. استعملنا الكثير من قطعهم" قال جين هاس في تصريح لموقع الفورمولا واحد الرسمي.

وأكمل: "عملت جميعها بشكل جيد جداً. ساعدونا حقاً. لكنني محرج لأننا لم نتمكن من استعمالها كما يجب والتقدم للأمام. أريد الاستفادة من هذه المعدات الجيدة التي لا تمتلكها كثير من الفرق الأخرى".

وأردف: "المنافسة تزداد كل الوقت. لدى ريد بُل فريق ألفا تاوري، وبدأنا نرى تلك العلاقة تتطور، وأعتقد أن المنافسة ستكون محتدمة. امتلاكنا لشريك مثل فيراري لهو أمر هام جداً".

وتعقيباً على خروج شتاينر، شدّد جين على أنها كانت حركة ضرورية بهدف رفع مستوى الفريق.

فقال: "المسألة تتعلق بالأداء. نحن في عامنا الثامن، خضنا أكثر من 160 سباقاً، لم نحصل على منصة تتويج واحدة. خلال المواسم الأخيرة، كنا بالمركزين التاسع أو العاشر".

وأكمل: "لا أقول أن هذا هو خطأ غونتر، لكن يبدو أنها فرصة أمامنا للتغيير وأخذ الأمور في منحى مختلف، لأنه لا يبدو أنه يريد المواصلة مع ما نريد القيام به حقاً".

واستكمل: "أحبّ غونتر، إنه شخص لطيف حقاً وشخصية ممتازة. لكننا خضنا موسماً صعباً. لا أفهم ذلك حقاً. تلك أسئلة جيدة أوجهها إلى غونتر، ما الذي سار بشكل خاطئ؟ في النهاية، المسألة تتعلق بالأداء. ليس لدي أي اهتمام بالمركز العاشر".

تصوير: صور موتورسبورت أياو كوماتسو، هاس

وأكد هاس ثقته بأن المدير الجديد، كوماتسو، يمتلك المهارات اللازمة لإدارة دفة الفريق.

ورداً حول سؤال عدم الاستعانة بشخصية من خارج الفريق، مثل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري السابق أو أوتمار زافناور مدير فريق ألبين السابق، أجاب هاس بأنه يفضل ترقية شخص من صفوف الفريق نفسه.

فقال: "جلب أشخاص من خارج الفريق يعني وجود مدة للتأقلم قد تصل لعام مع الكثير من الأمور التي لا يعرفونها".

واختتم: "من الأفضل ترقية شخص تعرفه، حتى وإن كان لا يمتلك المهارات المناسبة تماماً، على الأقل فإنك تعرف ما ستحصل عليه".