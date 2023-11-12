جينيرال موتورز غير مهتمة بدخول الفورمولا واحد إلا مع أندريتي

أعلن المصنع الأمريكي شراكة مع أندريتي على أمل دخول منافسات الفورمولا واحد في موسم 2025 على أقل تقدير.

لكن، وبالرغم من عدم منح الضوء الأخضر الكامل بعد، يأمل أندريتي أن يؤمن موقعه في الفورمولا واحد وإكمال اتفاقية تجارية مع مالكي الأسهم التجارية.

وحالياً يتم تقييم التأثيرات المالية لوجود فريق إضافي، حيث سيتم قبول الفريق في حال ثبت أن دخوله يؤمن فائدة للبطولة ككل.

وجذب اهتمام مصنّع ضخم مثل جينيرال موتورز يشكل فائدة للبطولة، لكن ظهرت تكهنات بأن ارتباطه مع أندريتي قد يتفكك للانتقال إلى شراكة مع فريق آخر إن دعت الضرورة.

لكن تم نفي هذه الفكرة، حيث أكدت "جي أم" على أنها مهتمة فقط بمساعدة أندريتي لدخول البطولة العالمية.

وضمن معرض كلامه حول هذه المسألة، قال مارك روس رئيس "جي أم": "’جي أم’ مهتمة فقط بالشراكة مع أندريتي في الفورمولا واحد".

وأكمل: "التعاون بين أندريتي وكاديلاك يجلب كيانين فريدين مخصّصين للتسابق، كل منهما يمتلك تاريخاً عريقاً على مسرح سباقات السيارات العالمي".

يشار إلى أن التكهنات حول إمكانية شراكة "جي أم" مع فريق آخر قد انتشرت مؤخراً حتى أن جايمس فاولز مدير فريق ويليامز، قال بأن الفريق منفتح على مثل هذه الفكرة.