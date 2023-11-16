"جينيرال موتورز" تسجّل للانضمام كأحد مصنعي محركات الفورمولا واحد بدءاً من 2028
سجلت "جينيرال موتورز" رسمياً لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بهدف الانضمام إلى مصنّعي الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2028.
مع علامتها التجارية "كاديلاك"، تسعى "جي أم" لدخول عالم الفورمولا واحد عبر الشراكة مع أندريتي لتصبح الفريق رقم 11.
وحصل أندريتي على موافقة "فيا" لكنه ينتظر قرار مالكي الأسهم التجارية، حيث يواجه معارضة شديدة من قبل الفرق العشرة الحالية التي تخشى خسارة مكاسبها المالية من العوائد التجارية.
ومن المتوقع أن يشارك مدراء "جي أم" في جولة لاس فيغاس المقبلة، خاصة وأن الفريق الجديد - في حال قبوله بشكل كامل - قادر على المشاركة بدءاً من 2025.
حيث قال مارك روس رئيس "جي أم": "تملؤنا الحماسة للإعلان بأن فريق أندريتي كاديلاك الجديد للفورمولا واحد سيتزود بوحدات طاقة ’جي أم’".
وأكمل: "مع قدراتنا الهندسية وخبرتنا في عالم السباقات، فنحن واثقون من أننا سنطور محركاً ناجحاً، يضع أندريتي كاديلاك على الطريق ليصبح فريقاً مصنعياً حقيقياً".
وأضاف: "سنقدم أفضل ما لدينا على أعلى المستويات مع الشغف والإرادة المطلوبة التي ستساعد في رفع مستوى الرياضة لتصل إلى جميع المتابعين حول العالم".
وكشفت "جي أم" أن تطوير واختبار "نماذج تقنية" قد بدأ بالفعل، حيث تريد الاستفادة من الفورمولا واحد لتعزيز فهمها في النواحي الكهربائية، الهجينة والاستدامة إضافة للوقود المستدام ومحركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة والبرمجيات المصاحبة لها.
وفي حال فشلت سعي أندريتي بالحصول على الضوء الأخضر للمشاركة كفريق إضافي، فمن المتوقع أن تنسحب "جي أم" من مشروعها في الفورمولا واحد.
يشار إلى أن "جي أم" أكدت كذلك أن مشاركتها في الفورمولا واحد مرتبطة مع أندريتي وليست مهتمة بالشراكة مع فريق آخر.
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