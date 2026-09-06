وعد مقدم برنامجي "توب غير" و"ذا غراند تور" السابق جيريمي كلاركسون فريق ألبين للفورمولا 1 بأكمله بكمية من جعة هوكستون إذا تمكن بيير غاسلي من الفوز بجائزة إيطاليا الكبرى.

وتصدر غاسلي حصة التصفيات يوم السبت في مونزا، ليحجز أول بول بوزيشن في مسيرته قبل سباق الأحد.

وسارع كلاركسون، الذي تقع مزرعته "ديدلي سكوات" في تشيبينغ نورتون بالقرب من مقر ألبين في إنستون، إلى التفاعل مع هذه اللحظة التاريخية. ونشر مقدم برنامج "مزرعة كلاركسون" وعدًا علنيًا للفريق عبر منصة إكس.

وكتب قائلًا: "حسنًا. بيير غاسلي. لا ضغط عليك، لكن إذا حولت ذلك البول بوزيشن إلى فوز، فسيحصل الفريق بأكمله على جعة هوكستون. هيا يا فريق تشيبينغ نورتون".

ويواصل ذلك تقليد كلاركسون في دعم فريق الفورمولا 1 "المحلي" له علنًا. ففي موسم 2023، كتب عبر منصة إكس خلال جائزة موناكو الكبرى أنه سيشتري مشروبًا لجميع أفراد فريق ألبين إذا تمكن إستيبان أوكون من الصعود إلى منصة التتويج. وعندما نجح أوكون في إنهاء السباق ثالثًا، أوفى كلاركسون بوعده. وقاد بنفسه جراره من طراز لامبورغيني إلى مصنع الفريق في إنستون، حيث سلّم العاملين مقطورة محملة بألف زجاجة من جعة هوكستون.

وجاء أداء غاسلي في مونزا، الحلبة نفسها التي حقق عليها أول فوز له في البطولة مع ألفا تاوري عام 2020، بمثابة صدمة في موسم هيمنت عليه مرسيدس حتى الآن.

وقال غاسلي خلال المؤتمر الصحفي بعد التصفيات: "لقد غمرتني الكثير من المشاعر، لذلك أنا سعيد للغاية من أجل الفريق بأكمله. أنا سعيد للغاية بأدائنا. مرّ الآن تسعة أعوام منذ دخولي الفورمولا 1، وأنا أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل عطلة نهاية أسبوع".

وأضاف: "ليس في كل مرة نحصل فيها على سيارة قادرة على المنافسة من أجل البول بوزيشن، لكن هذا ما حدث اليوم. أنا سعيد جدًا جدًا، وفخور للغاية لأنني اغتنمت هذه الفرصة وجعلتها تنجح. لقد كانت لفة مذهلة بحق".

وتابع: "كنا في المستوى المطلوب منذ اللفة الأولى في القسم الأول من التصفيات. كان الشعور جيدًا. حققت أول فوز لي هنا في مونزا، والآن أحقق أول بول بوزيشن لي، لذلك فهي بالتأكيد حلبة خاصة بالنسبة لي".