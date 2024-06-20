جو يعود لاستخدام هيكل ساوبر من بداية الموسم على أمل معالجة مشاكله الأخيرة

تضمنت سلسلة تأديات جو الأخيرة منذ أن غيّر هيكل سيارته في إيمولا حادثة في التجارب الحرة في موناكو وحادثتين في مونتريال حيث خسر وقتًا ثمينًا في التجارب قُبيل سباق أنهاه وهو السائق الوحيد المتأخر بلفة.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة إسبانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، كشف جو بأن مشاكله منذ ان انتقل إلى الهيكل الثاني هذا الموسم في إيمولا بدت "غريبة أو صادمة بعض الشيء".

كما أوضح بأن المشاكل كانت تبرز تحديدًا عندما يكون المسار "مليئًا بالمطبات"، كما كان الوضع خلال الجولات الثلاث الأخيرة في إيمولا، موناكو ومونتريال، حيث تتجلى الحاجة للصعود على الحفف الجانبية.

"السيارة تكون قاسية ومتعنتة للغاية على المطبات" قال جو، مُضيفًا: "لذلك لم أكن قادرًا على الضغط. فالخطأ الذي ارتكتبه في مونتريال على سبيل المثال كان بسبب أنك ترتطم فجأة بالمطبات، ومن ثم تنزلق السيارة".

وتابع: "وهذا أمر يمكن القول بأنه غريب وصادم بعض الشيء. لكننا قمنا بالعديد من التعديلات الآن قبل نهاية هذا الأسبوع على صعيد تغيير كل شيء مرة أخرى إلى خصائص مختلفة، وذلك لضمان أن أحصل من جديد على الشعور الذي حظيت به في بداية الموسم".

وأكمل: "أتطلع لنهاية هذا الأسبوع مع تلك التغييرات الجديدة، إذ أن الأمر أشبه وكأننا نبدأ من الصفر. لقد غيرت هيكلي والعديد من الأجزاء في إيمولا، لكننا الآن غيرنا كل شيء لما كان عليه في السابق".