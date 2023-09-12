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جو يتكلم حول عقده مع ألفا روميو

تكلم غوانيو جو سائق ألفا روميو عن مستقبله مع الفريق خلال موسم 2024 المقبل، مؤكداً أن هدفه الأول هو البقاء ضمن مقعده الحالي.

فالتيري بوتاس، جو غوانيو، ألفا روميو

رغم كونه أول سائق صيني يشارك لموسم كامل في الفورمولا واحد، لكن التكهنات حيال مستقبله في البطولة تصاعدت مؤخراً.

وضمن معرض كلامه قبيل العطلة الصيفية، صرّح أليساندرو ألوني برافي المدير الإداري لدى ألفا روميو بأن الفريق يريد الإبقاء على تشكيلته الحالية المكونة من جو وزميله فالتيري بوتاس، للموسم المقبل.

لكن هناك منافسة على المقعد، حيث ربطت التكهنات بطل الفورمولا 2 فيليبي دروغوفيتش - الذي يحظى بدعم مالي جيد - بالفريق، وكذلك ثيو بورشير ناشئ ألفا روميو أيضاً.

لكن جو يرى أنه بات قريباً جداً من إكمال عقد مع الفريق ولعدة مواسم.

فقال: "تأخر العقد أكثر من المتوقع بقليل. لكنني أعتقد أنني أعمل مع ألفا روميو سوية لمحاولة إكمال التفاصيل الأخيرة".

وأكمل: "لكن لمَ لم نوقع بعد؟ حسناً ليس لدي جواب على ذلك. لكننا بالتأكيد نخوض نقاشات أكبر لإكمال كل شيء".

وتابع: "أنا مسرور لتواجدي معهم، وإمضاء المزيد من المواسم أيضاً هنا. المستقبل مشرق أمام الفريق".

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وحين سُئِل حيال افتقاره للدعم المالي من الرعاة، ردّ جو: "لدي رعاة شخصيون، ولا أعلم حول تلك الشائعات، لكنني لا أشعر بأنني أفتقر لما يلزم في هذا الجانب".

وأكمل: "الحال لم يعد أشبه بأول عقد لك في البطولة حين يتكفل الفريق بكل شيء. العقد الثاني يضم مزيداً من التفاصيل".

واسترسل: "لا شيء يقلقني بشكل كبير. أشعر أن أدائي على المسار يمنحني أحقية التواجد في البطولة بالفعل".

المقاعد المؤكدة لموسم 2024:

ريد بُل: ماكس فيرستابن (2028)، سيرجيو بيريز (2024).

مرسيدس: لويس هاميلتون (2025)، جورج راسل (2025).

فيراري: شارل لوكلير (2024)، كارلوس ساينز (2024).

أستون مارتن: فرناندو ألونسو (2024)، لانس سترول (لا تاريخ محدد).

مكلارين: لاندو نوريس (2025)، أوسكار بياستري ()2024.

ألبين: إستيبان أوكون (2024)، بيير غاسلي (2024).

ويليامز: أليكسندر ألبون (2024)، زميله لم يؤكد بعد.

هاس: نيكو هلكنبرغ (2024)، كيفن ماغنوسن (2024).

ألفا روميو: فالتيري بوتاس (2024)، زميله لم يؤكد بعد.

ألفا تاوري: لم تؤكد التشكيلة بعد.

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