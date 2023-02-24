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فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس تقرير التجارب

جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين

وضع جو غوانيو سيارة ألفا روميو في صدارة جدول الأزمنة مع نهاية اليوم الثاني من التجارب الشتويّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين، وذلك بعد تفوّقه بـ 0.04 ثانية على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين

بعد أن تمتّعت كلّ الفرق بموثوقيّة عالية في المجمل ما عدا التوقّف المبكّر لسيارة أستون مارتن صباح أمسٍ الخميس، جاء العلم الأحمر الفعليّ الأوّل لهذا اليوم مع تبقي ساعة ونصف على نهاية اليوم بسبب توقّف سيارة مرسيدس بقيادة جورج راسل على المسار.

إذ أبطأ راسل سرعته في مرحلة أولى قبل أن يطلب منه الفريق إيقاف السيارة إلى جانب المسار، حيث يبدو أنّه واجه مشكلة هيدروليكيّة وبقي غيار سيارته عالقًا في الرابع.

وأكّد الفريق ذلك لاحقًا، وقال بأنّه من غير المرجّح أن تعود السيارة إلى الحلبة في ما تبقى من الحصّة.

وعملت معظم الفرق على محاكاة المسافات الطويلة، ما عدا بعض اللفّات السريعة من قبل فرق الوسط.

نتيجة لذلك نجح جو غوانيو في القفز إلى الصدارة لصالح ألفا روميو عبر لفّة على إطارات "سي5" الأكثر ليونة، حيث سجّل الصيني 1:31.610 دقيقة، وذلك بعد يومٍ مثمرٍ أكمل فيه أكثر من 130 لفّة.

لكنّ سيارته توقّفت في الدقائق الأخيرة عندما كان بصدد التدرّب على الانطلاقة في مخرج خطّ الحظائر وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لفترة قصيرة.

أمّا ماكس فيرشتابن فقد سجّل زمنه الأسرع في مرحلة مبكّرة من فترة ما بعد الظهر، قبل أن يعمل على سلسلة من الطلعات متوسّطة الطول لاختبار السيارة بكميّة وقودٍ عالية.

وكانت وتيرته الهولندي لافتة للأنظار، خاصة في ظلّ قدرته على الإبقاء على وتيرة ثابتة بالرغم من تآكل إطاراته.

وأكمل فرناندو ألونسو يومه ثالثًا لصالح أستون مارتن، وذلك بعد أن قاد سيارة "آي.ام.آر23" وحيدًا طوال اليوم.

وذهب المركز الرابع إلى نيك دي فريز الذي جلس خلف مقود سيارة ألفا تاوري في فترة ما بعد الظهر.

وتقدّم الهولندي على نيكو هلكنبرغ سائق هاس، بينما بقي زمن كارلوس ساينز الإبن من الفترة الصباحيّة كافيًا لمنحه المركز السادس أمام لوغان سارجنت الذي كان الأكثر نشاطًا لصالح ويليامز برصيد 155 لفّة.

وصبّ شارل لوكلير تركيزه على محاكاة السباق، لكن بدا أنّه يُعاني من تآكل مفرطٍ للإطارات وهو ما كان يعني تراجع وتيرته مع تقدّم عمر الإطارات.

نتيجة اليوم الثاني:

المركز السائق الفريق المحرّك عدد اللفّات التوقيت الفارق
1 China جو غوانيو ألفا روميو فيراري 133 1:31.610  
2 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 47 1:31.650 0.040
3 Spain فرناندو ألونسو أستون مارتن مرسيدس 130 1:32.205 0.595
4 Netherlands نيك دي فريز ألفا تاوري ريد بُل 74 1:32.222 0.612
5 Germany نيكو هلكنبرغ هاس فيراري 68 1:32.466 0.856
6 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 70 1:32.486 0.876
7 United States لوغان سارجنت ويليامز مرسيدس 154 1:32.549 0.939
8 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 68 1:32.725 1.115
9 Australia أوسكار بياستري مكلارين مرسيدس 74 1:33.175 1.565
10 France بيير غاسلي ألبين رينو 59 1:33.186 1.576
11 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 67 1:33.442 1.832
12 France إستيبان أوكون ألبين رينو 49 1:33.490 1.880
13 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 26 1:33.654 2.044
14 Mexico سيرجيو راسل ريد بُل ريد بُل 76 1:33.751 2.141
15 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 72 1:33.954 2.344
16 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 65 1:35.522 3.912
17 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 85 1:35.708 4.098
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