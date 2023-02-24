جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين
وضع جو غوانيو سيارة ألفا روميو في صدارة جدول الأزمنة مع نهاية اليوم الثاني من التجارب الشتويّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين، وذلك بعد تفوّقه بـ 0.04 ثانية على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.
بعد أن تمتّعت كلّ الفرق بموثوقيّة عالية في المجمل ما عدا التوقّف المبكّر لسيارة أستون مارتن صباح أمسٍ الخميس، جاء العلم الأحمر الفعليّ الأوّل لهذا اليوم مع تبقي ساعة ونصف على نهاية اليوم بسبب توقّف سيارة مرسيدس بقيادة جورج راسل على المسار.
إذ أبطأ راسل سرعته في مرحلة أولى قبل أن يطلب منه الفريق إيقاف السيارة إلى جانب المسار، حيث يبدو أنّه واجه مشكلة هيدروليكيّة وبقي غيار سيارته عالقًا في الرابع.
وأكّد الفريق ذلك لاحقًا، وقال بأنّه من غير المرجّح أن تعود السيارة إلى الحلبة في ما تبقى من الحصّة.
وعملت معظم الفرق على محاكاة المسافات الطويلة، ما عدا بعض اللفّات السريعة من قبل فرق الوسط.
نتيجة لذلك نجح جو غوانيو في القفز إلى الصدارة لصالح ألفا روميو عبر لفّة على إطارات "سي5" الأكثر ليونة، حيث سجّل الصيني 1:31.610 دقيقة، وذلك بعد يومٍ مثمرٍ أكمل فيه أكثر من 130 لفّة.
لكنّ سيارته توقّفت في الدقائق الأخيرة عندما كان بصدد التدرّب على الانطلاقة في مخرج خطّ الحظائر وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لفترة قصيرة.
أمّا ماكس فيرشتابن فقد سجّل زمنه الأسرع في مرحلة مبكّرة من فترة ما بعد الظهر، قبل أن يعمل على سلسلة من الطلعات متوسّطة الطول لاختبار السيارة بكميّة وقودٍ عالية.
وكانت وتيرته الهولندي لافتة للأنظار، خاصة في ظلّ قدرته على الإبقاء على وتيرة ثابتة بالرغم من تآكل إطاراته.
وأكمل فرناندو ألونسو يومه ثالثًا لصالح أستون مارتن، وذلك بعد أن قاد سيارة "آي.ام.آر23" وحيدًا طوال اليوم.
وذهب المركز الرابع إلى نيك دي فريز الذي جلس خلف مقود سيارة ألفا تاوري في فترة ما بعد الظهر.
وتقدّم الهولندي على نيكو هلكنبرغ سائق هاس، بينما بقي زمن كارلوس ساينز الإبن من الفترة الصباحيّة كافيًا لمنحه المركز السادس أمام لوغان سارجنت الذي كان الأكثر نشاطًا لصالح ويليامز برصيد 155 لفّة.
وصبّ شارل لوكلير تركيزه على محاكاة السباق، لكن بدا أنّه يُعاني من تآكل مفرطٍ للإطارات وهو ما كان يعني تراجع وتيرته مع تقدّم عمر الإطارات.
نتيجة اليوم الثاني:
|المركز
|السائق
|الفريق
|المحرّك
|عدد اللفّات
|التوقيت
|الفارق
|1
|جو غوانيو
|ألفا روميو
|فيراري
|133
|1:31.610
|2
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|47
|1:31.650
|0.040
|3
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|مرسيدس
|130
|1:32.205
|0.595
|4
|نيك دي فريز
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|74
|1:32.222
|0.612
|5
|نيكو هلكنبرغ
|هاس
|فيراري
|68
|1:32.466
|0.856
|6
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|70
|1:32.486
|0.876
|7
|لوغان سارجنت
|ويليامز
|مرسيدس
|154
|1:32.549
|0.939
|8
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|68
|1:32.725
|1.115
|9
|أوسكار بياستري
|مكلارين
|مرسيدس
|74
|1:33.175
|1.565
|10
|بيير غاسلي
|ألبين
|رينو
|59
|1:33.186
|1.576
|11
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|67
|1:33.442
|1.832
|12
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|49
|1:33.490
|1.880
|13
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|26
|1:33.654
|2.044
|14
|سيرجيو راسل
|ريد بُل
|ريد بُل
|76
|1:33.751
|2.141
|15
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|72
|1:33.954
|2.344
|16
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|65
|1:35.522
|3.912
|17
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|85
|1:35.708
|4.098
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