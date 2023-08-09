جو يبحث عن أجوبة حيال مستقبله مع ألفا روميو خلال العطلة الصيفية

بعد موسم متقلب كناشئ، حصل جو على فرصة للتطور مع ألفا روميو لموسم ثانٍ. حيث بدا أداء السائق الصيني ثابتاً مع ثقة واضحة خلف المقود في النصف الأول للموسم.

وبالرغم من ضعف أداء السيارة الذي يمنعه من تحقيق تقدم ملموس، لكن جو يأمل أن يتفق مع فريقه خلال العطلة الصيفية على عقد جديد.

فقال: "أريد الحصول على صورة واضحة مع نهاية العطلة الصيفية، وسنرى ما يمكننا فعله في هذا الصدد. إن مدير أعمالي يتناقش مع الفريق وسنرى كيف ستسير الأمور".

وتابع: "كنت أكثر قلقاً في نفس الفترة من العام الماضي، لأنني أشعر الآن بأن الفريق مسرور من أدائي. أنا أواصل عملي بأفضل ما بوسعي".

واسترسل: "أعتقد أن الأمور ستضح. أشعر بأنني مسرور في بيئة العمل الحالية ومع الأشخاص الذين أعمل معهم، لذا من الواضح أنني سأكون مسروراً جداً بالمواصلة".

واختتم: "أولويتي الحالية هي البقاء هنا. بعد عامين أشعر أنني بدأت أستقرّ جيداً ضمن صفوف الفريق".

يشار إلى أن ألفا روميو تحتل المركز التاسع حالياً وسط المعركة الشديدة بين فرق الوسط، لكن جو نجح بمجاراة فالتيري بوتاس زميله الأكثر خبرة، وهذا أمر لاحظه الفريق بالتأكيد.