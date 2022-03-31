جو "لا يجد إجابة" لمشكلة نظام مانع توقّف المحرك المتكررة

تأهّل جو سائق ألفا روميو بالمركز الـ 13 يوم السبت الماضي على حلبة كورنيش جدّة، فقط ليتراجع إلى آخر الترتيب في اللفة الافتتاحية من السباق بعدما تمّ تفعيل نظام مانع توقّف المحرك على سيارته إثر احتكاكه بدانيال ريكاردو سائق مكلارين على المنعطف الأول.

وترك ذلك جو متأخرًا بخمس ثوانٍ عن بقية السائقين في المركز الـ 20، إذ وبالرُغم من أنه تمكن من التقدم وشقّ طريقه في الترتيب، لكنّه تعرض لعقوبة المرور من خط الحظائر إثر إخفاقه في تطبيق عقوبة الخمس ثوانٍ في خط الحظائر بسبب تلامس الميكانيكي الأمامي مع سيارته، ما كان يعني عدمّ تمكّن الصيني من تسجيل أيّة نقاط في جدّة.

وقد واجه جو مشكلة مشابهة مع نظام مانع توقف المحرك في اللفة الافتتاحية من سباق البحرين، والتي تسببت بتراجعه إلى آخر الترتيب كذلك قبل أن يتمكن من العودة وتسجيل نقطة بحلوله عاشرًا.

وصرّح جو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعدما حل بالمركز الـ 11 في جدّة بأن التركيز الأساسي لفريقه ألفا روميو الآن هو حل هذه المشكلة بحلول السباق المُقبل في أستراليا.

فقال: "قام دانيال بانطلاقة أفضل بعض الشيء، واقتربنا للغاية من بعضنا البعض عند المنعطف الأول، وتعيّن عليّ الخروج عن المسار بعض الشيء لتفادي الاحتكاك".

وأضاف: "احتككنا رغم ذلك، ولكن علاوة على هذا، تم تفعيل نظام مانع توقّف المحرك من جديد. لذلك ليست لديّ بصراحة إجابة أو شرح لسبب ذلك".

وتابع: "كما قلت، إنها المشكلة التي لها الأولوية الآن لإيجاد حل لها للسباق المُقبل، كونه وعلى صعيد الوتيرة، فإننا كنا سريعين من جديد".

وأكمل: "كانت لدينا الفرصة للمنافسة على النقاط، ولكن مع تلك المشكلة مُجددًا، والتي تبعتها العقوبة، فقد قضى ذلك على فرصنا تمامًا".