تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / بوتاس: وتيرة ألفا روميو القوية "أفضل سيناريو متوقّع" لبداية الموسم التالي / الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار

جو "لا يجد إجابة" لمشكلة نظام مانع توقّف المحرك المتكررة

أوضح جو غوانيو أنه "لا يجد إجابة" لتكرار مشكلة نظام مانع توقّف المحرك التي ضربته في اللفة الافتتاحية من أول سباقين له في الفورمولا واحد في البحرين والمملكة العربية السعودية.

جو "لا يجد إجابة" لمشكلة نظام مانع توقّف المحرك المتكررة

تأهّل جو سائق ألفا روميو بالمركز الـ 13 يوم السبت الماضي على حلبة كورنيش جدّة، فقط ليتراجع إلى آخر الترتيب في اللفة الافتتاحية من السباق بعدما تمّ تفعيل نظام مانع توقّف المحرك على سيارته إثر احتكاكه بدانيال ريكاردو سائق مكلارين على المنعطف الأول.

وترك ذلك جو متأخرًا بخمس ثوانٍ عن بقية السائقين في المركز الـ 20، إذ وبالرُغم من أنه تمكن من التقدم وشقّ طريقه في الترتيب، لكنّه تعرض لعقوبة المرور من خط الحظائر إثر إخفاقه في تطبيق عقوبة الخمس ثوانٍ في خط الحظائر بسبب تلامس الميكانيكي الأمامي مع سيارته، ما كان يعني عدمّ تمكّن الصيني من تسجيل أيّة نقاط في جدّة.

وقد واجه جو مشكلة مشابهة مع نظام مانع توقف المحرك في اللفة الافتتاحية من سباق البحرين، والتي تسببت بتراجعه إلى آخر الترتيب كذلك قبل أن يتمكن من العودة وتسجيل نقطة بحلوله عاشرًا.

وصرّح جو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعدما حل بالمركز الـ 11 في جدّة بأن التركيز الأساسي لفريقه ألفا روميو الآن هو حل هذه المشكلة بحلول السباق المُقبل في أستراليا.

اقرأ أيضاً:

فقال: "قام دانيال بانطلاقة أفضل بعض الشيء، واقتربنا للغاية من بعضنا البعض عند المنعطف الأول، وتعيّن عليّ الخروج عن المسار بعض الشيء لتفادي الاحتكاك".

وأضاف: "احتككنا رغم ذلك، ولكن علاوة على هذا، تم تفعيل نظام مانع توقّف المحرك من جديد. لذلك ليست لديّ بصراحة إجابة أو شرح لسبب ذلك".

وتابع: "كما قلت، إنها المشكلة التي لها الأولوية الآن لإيجاد حل لها للسباق المُقبل، كونه وعلى صعيد الوتيرة، فإننا كنا سريعين من جديد".

وأكمل: "كانت لدينا الفرصة للمنافسة على النقاط، ولكن مع تلك المشكلة مُجددًا، والتي تبعتها العقوبة، فقد قضى ذلك على فرصنا تمامًا".

المشاركات
التعليقات
بوتاس: وتيرة ألفا روميو القوية "أفضل سيناريو متوقّع" لبداية الموسم
المقال السابق

بوتاس: وتيرة ألفا روميو القوية "أفضل سيناريو متوقّع" لبداية الموسم
المقال التالي

الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023

الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة

تحليل: لماذا تركت مشكلة الارتدادات مرسيدس غير واثقة من السرعة الحقيقية لسيارتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا تركت مشكلة الارتدادات مرسيدس غير واثقة من السرعة الحقيقية لسيارتها؟

أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"

ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.