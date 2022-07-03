جو في كامل وعيه بعد حادث المنعطف الأوّل المروّع في سيلفرستون

مع تسارع السيارات عند الانطلاقة، لُمست سيارة السائق الصيني من الجانب ما تسبّب في انزلاقها وانقلابها.

وواصلت السيارة الانزلاق مقلوبة على المنطقة الحصويّة قبل أن تطير في الهواء وتسقط بعد حاجز الإطارات.

وتمّ رفع العلم الأحمر فورًا، وهرع المارشلز والأطقم الطبيّة إلى موقع الحادث، حيث تمّ استخراج جو من السيارة ونقله إلى المركز الطبي.

وكان الحادث قد انطلق عبر الاحتكاك الذي وقع بين بيير غاسلي وجورج راسل، بعد أن كان الأوّل محشورًا بينه وبين جو، وهو ما تسبّب في انزلاق سيارة راسل ولمسها لسيارة جو.

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وتوقّف راسل بعد المنعطف الأوّل بعد فقدانه إطاره الخلفي الأيسر، وهرول البريطاني الشاب نحو سيارة جو لتفقّده.

أمّا خلفهم فقد وقعت عدّة حوادث منفصلة، حيث دُفع أليكسندر ألبون سائق ويليامز على الحاجز الجانبيّ الأيمن بعد أن صطدمه سيباستيان فيتيل من الخلف.

واندفعت سيارة ألبون إثر ذلك إلى الجهة الخارجيّة من المنعطف الأوّل لتصيب يوكي تسونودا وإستيبان أوكون.

وأكّد بيانٌ من "فيا" أنّ جو وألبون في كامل وعيهما بعد الحوادث.

كما أكّد بيانٌ من الفورمولا واحد أنّ المسؤولين على الحلبة والشرطة اضطرّوا للتعامل مع بعض المحتجين الذين دخلوا المسار في اللفّة الأولى بعد رفع العلم الأحمر.

وجاء في البيان: "يُمكننا أن نؤكّد أنّ بعض الأشخاص حاولوا دخول الحلبة بعد العلم الأحمر".

وأكمل: "تمّ إبعادهم فورًا وتعمل السلط المحليّة على المسألة الآن".