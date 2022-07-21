جو غوانيو يقوم بعمل "رائع" اقتراباً من إعلان تشكيلة سائقي ألفا روميو لموسم 2023
قال فريق ألفا روميو أن جو غوانيو يقوم بعمل جيد للغاية وهذا ما يحتاجه لتمديد عقده في الفورمولا واحد لموسم آخر.
أثار الصيني إعجاب الكثيرين بعد ترقيه من الفورمولا 2 هذا الموسم، حيث سجل النقاط في أول مشاركاته من بوابة جولة البحرين الافتتاحية بينما نجح بإضافة المزيد من النقاط في كندا.
كما أنه تصدر المشهد مؤخراً حين تعرض لحادثة عنيفة في جائزة بريطانيا الكبرى حيث أنقذ الطوق حياته حينها.
وضمن معرض كلامه لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أثنى فريدريك فاسور مدير الفريق على أداء سائقه جو سواء داخل السيارة أو خارجها.
فقال: "لدينا بعض الأهداف، تسجيل النقاط في الموسم وغير ذلك. وقد نجح بتحقيقها جميعها".
وأكمل: "حتى الآن، تأهل للقسم الثاني من التصفيات في البحرين وسجل النقاط كذلك. وهو يتحسن طوال الوقت".
وأردف: "لم نقل له بعد، لكننا أكثر من مسرورين بتحقيقه للنقاط في مونتريـال لأنه يستحقها وهو يقوم بعمل مثالي حتى الآن".
بالمقابل، أوضح فاسور ضرورة تسجيل ألفا روميو للنقاط نافياً تسليط أي ضغط على كاهل جو.
فقال: "الضغط ليس الكلمة المناسبة، بل التحفيز. إن أردت منافسة ألبين أو مكلارين نحتاج لتسجيل النقاط مع كلتا السيارتين وهذا أمر لا مفر منه".
وتابع: "المسألة عبارة عن تحفيز لمصلحة الفريق لأن فالتيري (بوتاس) بحاجة إلى زميله بجانبه لمنحه بعض المنافسة وتحفيزه أيضاً".
واختتم: "كذلك من الضروري تواجد السيارة الثانية للعمل على الاستراتيجيات. لقد أصبح في مرحلة قادرة على المساهمة مع الفريق ووضع بصمته الخاصة".
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