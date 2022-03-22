جو: تسجيل النقاط في أول سباق "أفضل ردّ" على المنتقدين

انتقل جو ليقود مع فريق ألفا روميو بعد ثلاثة مواسم في الفورمولا 2 حيث انضم إلى فالتيري بوتاس كجزء من تشكيلة الفريق الجديدة لموسم 2022.

وأشارت ألفا روميو إلى أن السائق اليافع جلب معه رعاة صينيين باعتباره أول سائق من بلده يصل إلى منافسات الفئة الملكة، لكن مع التشديد على مسيرته الجيدة في بطولات الناشئين.

لكن جو أرسل رسالة قوية إلى جميع المنتقدين حين وصل إلى القسم الثاني للتصفيات في البحرين، قبل العودة بقوة بعد انطلاقة متواضعة، لينهي بالمركز العاشر مسجلاً نقطة واحدة في أولى مشاركاته بالفئة الملكة.

حيث قال: "أعتقد أنني حالما وقعت العقد العام الماضي، ولسبب ما، البعض بدأ يكوّن أفكاراً عني حيال تواجدي في الفورمولا واحد".

وأكمل: "لكن، أعتقد أنني قمت بكل ما عليّ كي أصل إلى الفورمولا واحد. هذا الموسم، أردتُ التأهل إلى القسم الثاني للتصفيات كي أنجح بإغلاق أفواههم. الآن، أنا مرتاح للغاية، فقد تقدمت من المركز 15 إلى العاشر".

وأردف: "أعتقد أن هذا هو الردّ الأفضل. لا أتكلم عادة بحدة، بل سأواصل التركيز على عملي".

وبدت المشاعر ظاهرة على جو حين خرج من سيارته محتفلاً مع زميله لتحقيق أفضل نتيجة للفريق منذ جولة البرازيل 2019، حيث حقق فالتيري بوتاس المركز السادس.

وبعد تأهله بالمركز 15، دخلت سيارة جو في وضع منع التوقف ضمن المنعطف الأول، ما تسبب بتراجعه إلى آخر الترتيب قبل العودة وشق طريقه إلى الأمام.

ونجح جو بتجاوز ميك شوماخر سائق هاس بعد إعادة الانطلاق خلف سيارة الأمان، قبل أن يستفيد من انسحاب سيارتي ريد بُل ليُنهي سباقه عاشراً.

فقال: "كلمة ’سرور’ لا تصف شعوري حالياً، أعتقد أن المشاعر تغمرني بعد هذا السباق".

وأكمل: "كنت أركز على شق طريقي. سعيتُ لإكمال كل تجاوز ممكن وأعتقد أنني اتخذت الخيارات الصحيحة".

واختتم: "تسجيل النقاط أمر رائع حقاً (في أول سباق لي)".