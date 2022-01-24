جو: بوتاس "ذو الذهنية المنفتحة" أفضل زميلٍ لي كناشئ

سيصبح جو أول سائق صيني في التاريخ يشارك بسباقات الفورمولا واحد في 2022، وذلك بعد ترقيته من الفورمولا 2 ليقود مع ألفا روميو إلى جانب فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس.

ويرى الصيني أن تواجده إلى جانب بوتاس المخضرم يعتبر أمراً إيجابياً للغاية له.

فقال في مقابلة له عبر قنوات التواصل الاجتماعي: "كناشئ، ليس هناك خيار أفضل من تواجد بوتاس كزميل لي خلال أول مواسمي".

وتابع: "إن كنتُ أريدُ التفوق عليه، فإنني أعلم تماماً كمية العمل الهائل الذي يتوجب علي القيام به مع سيارة جديدة، ومن الصفر".

وأردف: "لكنني أعتقد أن الأمر الأهم هو قدرته على المساعدة في عملية تعلمي. إنه سائق ذو ذهنية منفتحة جداً. ويقوم بمشاركة المعلومات والنقاشات مع الفريق ومعي، وذلك أمر مفيد للغاية".

واسترسل: "في النهاية، هو يمتلك الكثير من الانتصارات ومنصات التتويج. هناك سائقون قليلون جداً بإمكانهم التفوق على لويس هاميلتون في التصفيات، وهو أحدهم".

واستطرد: "سيكون معياراً رائعاً وزميلاً قوياً جداً. آمل أن نتحسن معاً الموسم المقبل".

وحين سُئِل حيال أهدافه للموسم المقبل، أوضح صاحب الـ 22 عاماً أنه مصمم على تسجيل النقاط.

فقال: "بداية، حددتُ هدفاً صغيراً بتسجيل النقاط. لا أعلم مدى تنافسية السيارة، علينا الانتظار لنرى بداية الموسم ونحصل على صورة أوضح".

وتابع: "أريدُ تسجيل النقاط. لكن في بداية الموسم لا أعتقد أنه هدف ممكن خلال أول سباقين، كي لا أعرض نفسي للكثير من الضغط".

واسترسل: "أريد الاستمتاع بالسباقات، التعلم من زميلي ومن المهندسين، وتحسين نفسي".

واختتم: "عندما أتحسنُ في جميع النواحي، فإن النتائج ستأتي بشكل طبيعي".