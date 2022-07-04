جو: الطوق أنقذ حياتي في حادث انطلاقة سباق سيلفرستون

انقلبت سيارة الصيني أثناء التسارع نحو المنعطف الأوّل من سباق سيلفرستون، وذلك ضمن حادثة جمعته بجورج راسل وبيير غاسلي، قبل أن تندفع سيارته مقلوبة فوق المنطقة الحصويّة وتنقلب فوق حاجز الإطارات.

وتمّ رفع العلم الأحمر فورًا، وذلك في ظلّ وقوع المزيد من الحوادث بين أليكسندر ألبون، وسيباستيان فيتيل ويوكي تسونودا وإستيبان أوكون أثناء محاولتهم تفادي عواقب حادثة جو.

وتمّ نقل جو فورًا على المركز الطبي على الحلبة، وتمّ تسريحه لاحقًا واعتباره في حالة صحيّة جيّدة.

وأكّد الصيني أنّه بخير وشكر المارشلز والطاقم الطبي لما قاموا به، كما أشاد بالطوق لحمايته من الاصطدام.

"كان حادثًا كبيرًا وأنا سعيدٌ لأنّني على ما يرام" قال جو ضمن بيانٍ صحفي من فريق ألفا روميو.

وأضاف: "كان المراشلز والفريق الطبي مدهشين على صعيد استجابتهم السريعة، كما أنّني مدينٌ بالشكر إلى فيا والفورمولا واحد على كلّ العمل الذي قاموا به، ويُواصلون القيام به لتحسين مستويات السلامة على سياراتنا، أنقذني الطوق اليوم، ويُظهر ذلك أنّ كلّ خطوة نقوم بها لتحسين سياراتنا لها نتائج حقيقيّة وقيّمة".

وبعد حصوله على الضوء الأخضر من قبل الطاقم الطبي التابع لـ "فيا"، أوضح جو أنّه يهدف إلى العودة إلى المنافسات مباشرة في الجولة المقبلة في النمسا نهاية الأسبوع المقبل.

وقال في هذا الصدد: "أحرص أكثر من أيّ وقتٍ مضى على العودة إلى الحلبة للقيام بما أعشقه: أنا في لياقة جيّدة وأتطلّع قدمًا لجولة النمسا الأسبوع المقبل".

وتمّ نقل ألبون إلى المستشفى في كوفنتري من أجل المزيد من الفحوصات بعد اصطدامه بالجدار بقوّة نتيجة دفعه من قبل فيتيل خلفه.