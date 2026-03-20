غادر جوناثان ويتلي رسمياً فريق آودي للفورمولا 1، قبل انتقاله المرتقب إلى أستون مارتن.

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الخميس أن أدريان نيوي يستعد للتنحي عن مهامه كمدير للفريق، والتي تولّاها قبل أقل من ثلاثة أشهر، من أجل التركيز على الجوانب التقنية - وسيتم استبداله بمدير فريق آودي ويتلي.

تم اتخاذ القرار في ظل البداية الكارثية لأستون مارتن في الحقبة التقنية الجديدة للفورمولا 1 في 2026، حيث منعت اهتزازات وحدة طاقة هوندا سيارة AMR26، التي صممها نيوي، من إكمال سباقات الجائزة الكبرى بسبب مشاكل موثوقية البطارية ومخاوف تتعلق بصحة السائقين.

يأتي تراجع الفريق في وقت استثمر فيه الملياردير المالك لورانس سترول بشكل كبير لجعل الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له منافساً على اللقب، مع منشأة حديثة تضم نخبة من مهندسي الفورمولا 1 مثل نيوي وأندي كاول، أحد الأعمدة السابقة في مرسيدس.

بدأ ويتلي مسيرته كميكانيكي وتدرج في المناصب داخل بينيتون ورينو وريد بُل، حيث شغل منصب مدير الفريق ثم المدير الرياضي، قبل أن يصبح مدير فريق ساوبر/آودي لمدة عام.

ستكون مهمته الرئيسية في أستون مارتن إعادة الفريق إلى المسار الصحيح - وهي مهمة لن تكون سهلة، حيث يحتاج الفريق قبل كل شيء إلى حزمة محرك قوية وموثوقة.

وفي الوقت نفسه، أوضحت آودي في بيان أن رئيس مشروع الفورمولا 1 في آودي، ماتيا بينوتو، "سيواصل قيادة الفريق مع توليه مسؤوليات إضافية كمدير للفريق".

وجاء في بيان آودي: "سيتم تحديد الهيكل المستقبلي للفريق بشكل كامل في مرحلة لاحقة، مع استمرار المنظمة في التكيف مع البيئة المتطورة للفورمولا 1. ومع الالتزام الثابت من شركة آودي، سيواصل فريق آودي ريفولوت للفورمولا 1 التقدم نحو المنافسة على البطولات بحلول عام 2030".

تحتل آودي حالياً المركز التاسع في بطولة الصانعين لموسم 2026، حيث تسببت المشاكل التقنية في خروج نيكو هلكنبرغ وغابرييل بورتوليتو من سباق جائزة كبرى لكل منهما قبل انطلاق السباقين.