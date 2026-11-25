فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

جوليون بالمر: لا يوجد سائق آخر كان قادرًا على مجاراة معركة فيرستابن أمام راسل في لاس فيغاس

أكد بالمر أن أي سائق آخر على شبكة الانطلاق الحالية لم يكن ليتمكن من تنفيذ مناورات فيرستابن أمام راسل في لاس فيغاس

راهان ماجومدار

منشور: 25-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

حتى في جائزة لاس فيغاس الكبرى، التي شهدت 352 عملية تجاوز و35 تغييرًا في الصدارة، جاءت اللحظات الحاسمة في انتصار ماكس فيرستابن نتيجة شجاعته في المواجهات المباشرة على الحلبة، وليس الحسابات المتعلقة بتوزيع طاقة البطارية.

وخلال التغطية التي أعقبت السباق على اف1 تي في، أشاد سائق الفورمولا 1 السابق جوليون بالمر بالمعركة الدفاعية التي خاضها فيرستابن أمام جورج راسل، معتبرًا أنها كانت استعراضًا لم يتمكن أي منافس آخر على شبكة الانطلاق الحالية من مجاراته. كما سلط الضوء على سلسلة من الهجمات المضادة التي نفذها الهولندي في منتصف السباق، بعدما تمكنت مرسيدس أخيرًا من فهم استراتيجية ريد بُل المبكرة في إدارة الطاقة.

وكانت المواجهة بين سائقي الصف الأول مشحونة بالتوتر حتى قبل انطفاء الأضواء. فقد وصل فيرستابن وراسل إلى سباق مساء السبت وهما لا يزالان متأثرين بتصادمهما عند المنعطف الـ 14 خلال التجارب الحرة الأخيرة، والذي دفع مراقبي السباق إلى توجيه تحذيرات رسمية إليهما. وكان راسل قد انتقد الهولندي، واصفًا إياه بأنه يتصرف وكأنه "أكبر وأفضل من الجميع".

لكن على مدار 50 لفة محتدمة، وبسرعات وصلت إلى 300 كيلومتر في الساعة، تبادل السائقان الهجمات على مسافات لا تتجاوز بضعة مليمترات، دون حدوث أي تصادم.

وخلال المرحلة الأولى من السباق، تمكن فيرستابن مرارًا من إحباط محاولات راسل وكيمي أنتونيللي، إذ كان يسمح لهما بتجاوزه على المقطع المستقيم في شارع لاس فيغاس، قبل أن يستعيد الصدارة عند المنعطف الـ17.

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

لكن بعد استئناف السباق إثر دخول سيارة الأمان في اللفة 25، عدّل راسل طريقة توزيع الطاقة، ونجح في الحفاظ على الصدارة عند المنعطف الأول في اللفتين 28 و31، قبل أن ينقل هجومه لاحقًا إلى المنعطف الـ17 في اللفة 37. وهنا، شاهد بالمر أمرًا استثنائيًا.

وقال بالمر: "لكن ما كان مذهلًا بالنسبة لي هو المحاولات الثلاث أو الأربع التي بدا فيها أن جورج نجح بالفعل في تجاوزه. لا أعتقد أن كيمي فهم تمامًا كيف تمكن جورج من الوصول إلى ذلك الموقع بعد سيارة الأمان. ثم بدا أنهما توصلا إلى طريقة التعامل مع الأمر خلال فترة سيارة الأمان، وفي عدة مناسبات بدا أن المسألة حُسمت بالفعل".

وأضاف: "بدا أن جورج في طريقه إلى انتزاع صدارة السباق. ويجب أن أقول إنني لا أعتقد أن أي سائق آخر كان سيتمكن من انتزاعها مجددًا بالطريقة التي فعلها ماكس".

وتابع: "كانت لديه رغبة هائلة في الهجوم من الداخل، وإدخال سيارته في المساحة المتاحة. اعتقدت أنه سيغلق المكابح أو سيدور حول نفسه، فالإطارات كانت باردة، والظروف صعبة للغاية، والحلبة كانت مليئة بالغبار والأوساخ".

وأكمل: "لكنه كان هجوميًا ودقيقًا في الوقت نفسه. تمكن من الالتصاق بالخط الداخلي خلال المنعطف الطويل إلى اليسار، وحصل على تماسك جيد سمح له بالالتفاف حول منافسه من الخارج عند المنعطف الثالث. كان ذلك هو الجانب المذهل".

دقة "مذهلة" وسط تجدد التوتر

شدد بالمر على أنه رغم الدور الذي لعبه توزيع الطاقة والاستفادة من عامل السحب في تحديد ملامح السباق، فإن "مهارة التسابق هي التي حسمت الفوز في النهاية". وأشار إلى أن أي سائق آخر تقريبًا كان سيتنازل عن المنعطف وينتظر فرصة الرد في اللفة التالية على المقطع المستقيم في شارع لاس فيغاس.

واتفق لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل، مع هذا التقييم من جانب الحلبة، إذ قال لقناة الفورمولا 1: "لم يرتكب أي خطأ. كان دقيقًا حتى آخر مليمتر، وحتى آخر كيلومتر في الساعة خلال تلك اللفات. كان مشهدًا مذهلًا".

وفي الوقت الذي حافظ فيه فيرستابن على أدائه الخالي من الأخطاء، انهارت محاولة راسل في اللفة 48، عندما أغلق مكابحه خلال هجومه على أنتونيللي وانزلق نحو الحاجز عند المنعطف الخامس، قبل أن يتمكن من استكمال السباق وإنهائه في المركز التاسع.

وبعد السباق، أعاد فيرستابن إشعال خلافه مع راسل خلال المؤتمر الصحفي، واصفًا مستواه بأنه "أقل بكثير من مستواي"، كما اعتبر أن خروجه عن المسار في المراحل الأخيرة كان بمثابة "كارما".

ومع تحقيقه فوزه الرابع خلال آخر ستة سباقات، وسّع فيرستابن الفارق مع راسل إلى 40 نقطة في صراع المركز الثاني ببطولة السائقين، مؤكدًا أن أقوى ردوده على منافسيه جاء على الحلبة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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