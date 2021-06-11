جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022

عانى الفريق المتمركز في براكلي من جولتين صعبتين في موناكو وباكو، ما دفع مدير الفريق توتو وولف إلى التصريح بأنّ التأديات الأخيرة للعلامة الألمانية "غير مقبولة" إذا ما أرادت التغلّب على ريد بُل نحو لقبَي الفورمولا واحد لهذا الموسم.

لكن وبينما يعني ذلك الوضع الصعب أنه سيتعين على مرسيدس التركيز بشكل أكبر على مشاكلها الحالية مما كانت لترغب في وضع أفضل، أوضح وولف أنّه لن يكون هنالك أيّ تنحّي عن السبيل الذي فصل من خلاله الفريق موارده بين مشروعَي هذا العام والعام المُقبل.

ومع انتقال الفورمولا واحد إلى تصميم جديد بالكامل للسيارات بدءًا من العام المُقبل، فإنّ الفرق تعي جيّدًا أنها بحاجة إلى تسخير أكبر قدر ممكن من مواردها لسيارة 2022 حتى يتسنّى لها استهلال الموسم المُقبل بوتيرة مناسبة.

ويعتقد الكثيرون أنّه وإذا ما تراجعوا في بداية حقبة جديدة، ستستغرقهم العودة وملاحقة منافسيهم العديد من السنوات.

وضمن معرض حديثه عقب جائزة أذربيجان الكبرى، قال وولف أنّه وبينما كانت الأمور مثالية بالنسبة لمرسيدس، فقد التزم الفريق بفصل موارده بين موسمي 2021 و2022.

فقال: "لقد قمنا بالفعل بتعديل خططنا لموسم 2022، ومن المستحيل التغيير في ذلك. لن نغيّر أيّة قرارات اتّخذناها، أيّة قرارات استراتيجية، فقط لأنّنا خضنا جولتين سيئتين للغاية".

وأضاف: "كنا نعلم بأنّ هاتين الحلبتين ستكونان على الأرجح الأسوأ بالنسبة لنا، وآمُل أن أكون محقًا في هذا التقييم. دعونا نرى الآن كيف ستسير السباقات الأوروبية. لكن من الواضح بالتأكيد أن هذين السباقين كانا تحت المستوى والتوقّعات التي وضعناها لأنفسنا".

لكن وفي حين أوضحت مرسيدس أنّ الضغط مع سيارة هذا العام لا ينبغي أن يؤثّر على خطط العام المُقبل، إلّا أنّ ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل عمد إلى حثّ فريقه على الضغط بكل قوته في هذا الموسم.

حيث صرّح بأنّ لا أحد يملك ضمانة على النجاح في 2022، وسيكون من الحمق التفريط في الفرصة الأفضل للهجوم بشكل كامل لحصد لقب هذا الموسم.

فقال: "أعتقد أنّه وطالما لدينا فرصة كبيرة للفوز بهذه البطولة، فلا يجب أن نفرّط فيها. من الصعب بالطبّع الجزم والقول بأنّ هذا العام صعب، وبوسعنا الفوز في العام المُقبل. فلا يُمكنك معرفة ذلك مطلقًا، ولكن عندما تكون لديك فرصة هذا العام، فبالتأكيد عليك استغلالها".