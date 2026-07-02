سيحصل جميع السائقين الـ22 على سيارات فردية مصنوعة من 28 ألف قطعة من مكعبات ليغو، وذلك خلال الجولة التقليدية للسائقين على حلبة سيلفرستون قبل انطلاق السباق يوم الأحد.

وقد تم بناء هذه السيارات المصغّرة على يد 20 مصممًا ومهندسًا، واستغرق إنجازها أكثر من 6400 ساعة في مصنع ليغو في جمهورية التشيك، كما يمكنها الوصول إلى سرعة تصل إلى 25 كيلومترًا في الساعة.

ويبلغ وزن كل سيارة 280 كيلوجرامًا، منها 65 كيلوجرامًا من مكعبات ليغو، وتستخدم عجلات كارتينغ قياسية.

ليجو سيارة ويليامز الصورة من قبل: James Sutton / Motorsport Images

وكانت الفورمولا 1 وليغو قد قدّمتا عرضًا انتشر بشكل واسع خلال جائزة ميامي الكبرى العام الماضي، عندما جلس السائقون داخل سيارات ليغو كبيرة، حيث كان أحد السائقين يقود بينما يشجعه زميله من المقعد المجاور.

وتحوّلت الجولة الاستعراضية سريعًا إلى سباق بين عشر سيارات ليغو، مع تطاير المكعبات في كل مكان.

هذا العام، ستشهد جائزة بريطانيا الكبرى مشاركة 22 سيارة ليغو مصغّرة خلال الجولة الاستعراضية التي تقام قبل انطلاق السباق بـ90 دقيقة، أي في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي.

حيث قالت إميلي برازر، المديرة التجارية الأولى في الفورمولا 1: "كانت جولة سائقين الفورمولا 1 العام الماضي في ميامي باستخدام سيارات ليغو الكبيرة من أكثر اللحظات التي لا تُنسى والأكثر تداولًا خلال الموسم، حيث أسرت خيال الجماهير حول العالم وأظهرت جانبًا مختلفًا من الرياضة".

صُنعت السيارات الصغيرة باستخدام 28000 قطعة من مكعبات الليغو. الصورة من قبل: Filip Cleeren

وأكملت: "هذا العام نبني على تلك اللحظة لنقدم عرضًا مذهلًا للجماهير الحاضرة في جائزة بريطانيا الكبرى وللمشاهدين حول العالم. هناك شيء مميز حقًا في الجمع بين عالمي الفورمولا 1 وليغو، من خلال دمج الابتكار والإبداع والترفيه بطريقة تلهم وتُمتع الجماهير من جميع الأعمار".

وأضافت جوليا غولدين، المديرة التنفيذية للمنتج والتسويق في مجموعة ليغو: "كان الحماس من السائقين والجماهير في عرض السائقين في ميامي العام الماضي لا يمكن تجاهله".

واختتمت: "لقد طالبنا الجمهور والسائقون بالمزيد، والآن نحن نقدمه. أردنا أن نقدم شيئًا أكبر من العام الماضي وأن نواصل مفاجأة الجماهير وإسعادهم. لا نستطيع الانتظار لرؤية ما سيفعله السائقون عندما يجلسون خلف مقود هذه السيارات المصغّرة على الحلبة".