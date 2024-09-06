جوردان: وضع ريد بُل الحالي "كارثي" ببساطة
وصف إيدي جوردان أحد مدراء الفرق السابقين في الفورمولا واحد، وضع فريق ريد بُل الحالي "بالكارثي" وذلك بعد سباق إيطاليا الصعب.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
خاضت ريد بُل أسوأ جولة لها في موسم 2024 الجاري، حيث اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز السادس بفارق 38 ثانية تقريباً خلف الفائز شارل لوكلير سائق فيراري.
وبعد جولة إيطاليا، بات الفارق بين ريد بُل ومكلارين ضمن ترتيب بطولة المصنعين 8 نقاط فقط، بينما انخفض الفارق بين فيرستابن ولاندو نوريس سائق مكلارين ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى 62 نقطة.
وضمن معرض كلامه في آخر حلقات برنامج "Formula for Success" الإذاعي عبر الإنترنت، تكلم جوردان حول الوضع الحالي ضمن ريد بُل.
فقال: "ما الذي تغير منذ أن كانوا يفوزون بفارق 15 ثانية؟ أنا واثق أن التحديثات التي قدموها هذا الموسم لم تساعد على الإطلاق".
وأكمل: "إنهم يخدعون أنفسهم حين يعتقدون أن هناك خطأ في بيانات نفق الهواء".
وتابع: "عليهم العودة إلى الموقع الذي بدؤوا فيه الموسم وضمان عدم تغيير أي شيء، لأنهم في وضع كارثي الآن".
ويرى جوردان أن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يحمل مسؤولية هائلة لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.
فقال: "أمام كريستيان هورنر عمل كبير للغاية، عليه تغيير الوضع الآن".
وأكمل: "كنا جميعاً ننتقد سيرجيو بيريز، لكن ربما كان بيريز يقدم أقصى ما بوسع السيارة القيام به!".
واختتم: "الأمر نفسه مع ماكس حالياً. بالنسبة لي إنه أفضل سائق في الفورمولا واحد حالياً، وهو يكتفي بالمراكز الرابع، الخامس أو السادس، ولا بدّ أن هذا يقتله!".
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