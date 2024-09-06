جوردان: نوريس "لن ينسى أبداً" هزيمته من بياستري في سباق مونزا
يرى إيدي جوردان المدير السابق لأحد فرق الفورمولا واحد، أن لاندو نوريس سائق مكلارين لن ينسى هزيمته في سباق مونزا من قبل زميله أوسكار بياستري.
لاندو نوريس وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
يرى جوردان أن مكلارين "نسيت" تحديد قوانين المنافسة بين سائقيها في المنعطف المزدوج الثاني على حلبة مونزا وذلك بعد بداية قوية وتجاوز مذهل لـ بياستري على زميله نوريس.
وحجزت مكلارين صف الانطلاق الأول للسباق، بينما انطلق ماكس فيرستابن من المركز السابع، ما مثّل فرصة كبيرة للفريق البرتقالي كي يكسب مزيداً من النقاط ضمن المعركة مع ريد بُل.
ورغم تأهل نوريس بقطب الانطلاق الأول، لكنه خسر مركزه حين تجاوزه بياستري، قبل أن يخسر مركزاً إضافياً لصالح شارل لوكلير سائق فيراري، والفائز بالسباق لاحقاً.
ونجح أصيل موناكو بتطبيق استراتيجية توقف وحيد، تفوق خلالها على سائقي مكلارين ليقطع خط النهاية أولاً، أمام بياستري ونوريس ثالثاً.
وضمن معرض كلامه في برنامج "Formula For Success" الإذاعي عبر الإنترنت، أكد جوردان أن تأدية ثنائي مكلارين كانت "مذهلة"، لكن مكلارين "نسيت" المنعطف المزدوج الثاني حين تفوق بياستري على نوريس.
فقال: "كمدير فريق سابق، يمكنني القول أن الفريق خاض نقاشاً مطوّلاً حول ما يجب القيام به ضمن المنعطف الأول".
وأكمل: "بالفعل، سار السائقان على ذلك وعمل كل شيء بالشكل المثالي. لكن أوسكار قام بعمل مذهل، اتجه يساراً وصدّ أي تحرك من فيراري أو أي سائق آخر".
وأردف: "لكن في المنعطف الثاني، أعتقد أن الفريق نسي وضع تفاهمات حوله، لأن أوسكار، قام بتجاوز غير متوقع برأيي. هذا ما صنع الفارق، كان هادئاً جداً، جداً ونظيفاً جداً، وكسب المركز".
ويرى جوردان أن نوريس "سيتذكر دوماً" سباق مونزا، والمركز الذي خسره لصالح بياستري، مشيراً إلى أن هذا درس هام له.
فقال: "إن كان لاندو يتجه ليصبح بطل عالم، فهناك بعض الدروس التي يجب عليه تعلمها".
وأكمل: "واجه ماكس من قبل، حيث تعلم إكمال وتيرة مذهلة حالياً، لكنه تعلم المزيد في مونزا، وسيتذكر دوماً ما حصل في مونزا لأن زميله هزمه".
وأضاف: "هذا ما حصل. أعتقد أن أوسكار كان رائعاً".
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