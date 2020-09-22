جوردان: على وولف مغادرة مرسيدس الآن وهو في القمّة

يخوض وولف مفاوضات لتجديد عقده مع مرسيدس ومن المتوقّع أن ينتقل إلى دورٍ إداري بارز جديد.

وفي حين أنّه قد يُحافظ على مسؤولياته الأساسيّة كمديرٍ للفريق، فإنّ هذا التغيير من شأنه السماح لوولف لعدم الحاجة لتكريس الكثير من وقته وجهده في السفر إلى جميع السباقات.

وأدّى هذا التغيير المحتمل في موقع وولف إلى تزايد التكهّنات بشأن مستقبله، حيث زعم جوردان مؤخّرًا بأنّ إينيوس راعية الفريق وشريكته على وشك شراء الفريق.

لكنّ تلك القصّة أُخمدت من قبل وولف نفسه، بالرغم من أنّه لا يزال من الممكن أن تستحوذ إينيوس على حصّة في الفريق.

ويشعر جوردان في المقابل أنّ هناك بعض التحرّكات حول إينيوس، حيث أوضح أنّ الوقت الحالي هو الأنسب لوولف لمغادرة موقعه.

وبحديثه غلى قناة "زيغو سبورت" الهولنديّة، قال جوردان: "الأمر الوحيد الذي أنا متأكّدٌ منه هو أنّ إينيوس ستشتري الفريق والحزمة بأكملها بالتأكيد، حيث كانت هناك بعض المشاكل بين بعض الأطراف في مرسيدس وتحديدًا المدير التنفيذي الجديد للمجموعة أولا كالينيوس وبين توتو في الماضي".

وأضاف: "ولأكون صادقًا فإنّ توتو يتواجد في ذات المستوى مع أمثال فرانك ويليامز، ورون دينيس وجميع أولئك العمالقة. لقد كان مذهلًا. لذا حان الوقت رحيله بنفسه".

وأشار جوردان إلى أنّه باتّجاه مرسيدس لتحقيق اللقبين للمرّة السابعة على التوالي، فإنّ وولف لن يحظى بموعدٍ أفضل للتخلي عن اهتمامه بالفريق.

وقال: "أنا متأكّدٌ من أنّه تعب من هذا الوضع. فاز بكلّ هذه البطولات وأنشأ أسطورة حول لويس هاميلتون وحول الفريق بالفعل".

وأكمل: "عليك أن تذكر في الحياة أنّ هناك توقيتًا جيّدًا جدًا للمغادرة وهناك توقيتٌ سيّئ جدًا لفعل ذلك. والوقت المناسب هو الآن بالنسبة لتوتو".

وأردف: "لو كنت مكانه أو كنت مستشاره لقلت: غادر رجاءً يا توتو. خذ أموالك ولن يكون الأمر بالجودة التي هو عليها الآن في المستقبل".