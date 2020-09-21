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جوردان: على هاميلتون الانضمام إلى ريد بُل ليزامل فيرشتابن

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جوردان: على هاميلتون الانضمام إلى ريد بُل ليزامل فيرشتابن

يرى إيدي جوردان مدير فريق الفورمولا واحد السابق، أنه يتوجب على لويس هاميلتون الانضمام إلى فريق ريد بُل للمساعدة في تشكيل فريق خارق إلى جانب ماكس فيرشتابن.

بالرغم من أن هاميلتون يتجه على الأغلب لتجديد عقده مع مرسيدس للمواسم المقبلة، لكن جوردان يرى أن المنافسة ستشتعل حماسة في الفورمولا واحد إن ترك البريطاني صفوف السهام الفضية واتجه إلى ريد بُل.

ويعتقد أن ذلك سيكون شرارة لمعركة تخطف الألباب في مواجهة فيرشتابن، معركةٌ يرى أن الهولندي سينتصر فيها.

حيث قال في مقابلة مع قناة "زيغو سبورت الهولندية": "أعتقد شخصياً أن لويس يجب أن ينتقل إلى ريد بُل وليس فيراري".

وأكمل: "ذلك سيكون مثالياً،  لأنّ أفضل سائق يافع على الإطلاق في الفورمولا واحد حالياً هو ماكس فيرشتابن. ولا شكّ في ذلك".

وأردف: "أسلوبه، سرعته، ذكاؤه، تحكّمه على المسار. وكذلك عجرفته. الفائزون بالسباق بحاجة إلى مستوى معين من العجرفة. هذا واضح. وهو يمتلك كل ذلك".

واسترسل: "لا أدري إن كان قد ورث تلك الصفات من والده يوس، لكنّ الحقيقة أنه يمتلك موهبة لا تصدق. أعتقد أنه حتى وبوجود زميل إلى جانبه مثل لويس، فإنه سيتغلب عليه".

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من جهة أخرى، لا يخامر جوردان شكّ بأن هاميلتون يجاري مستويات أعظم سائقي الفورمولا واحد على الإطلاق، أمثال إيرتون سينا، مايكل شوماخر وآلان بروست.

لكنه يعتقد كذلك أن فيرشتابن يمتلك الإمكانيات لمجاراة بطل العالم ست مرات في حال حظي بالسيارة الملائمة.

فقال: "أعتقد أن لويس وبنهاية هذا الموسم، سيتفوق على الجميع. لا بدّ من القول أن لويس يجاري بروست، سينا وشوماخر. وأعتقد أنه قريب من التفوق عليهم".

وأكمل: "حالما يحظى ماكس بسيارة ملائمة، فإنه سيقدم نفس المستوى تماماً. لا أعتقد أن ريد بُل بعيدة جداً خلف مرسيدس. إنهم قريبون جداً. وأعتقد أن الحظ لم يحالفهم هذا الموسم".

وتابع: "رأينا انسحابات لماكس مع بعض المشاكل. (أليكس) ألبون أنهى ثالثاً في السباق الأخير. أعتقد أن المحرك، محرك هوندا، بات مماثلاً أو سيكون مماثلاً خلال فترة قصيرة جداً لمحرك مرسيدس".

واختتم: "لذا كما قلت لأدريان (نيوي): ’عليكم تقديم سيارة أفضل، لأنكم في حال قدمتم سيارة تجاري أداء ماكس، حينها سيكون لقب بطولة العالم بين يدي ريد بُل".

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