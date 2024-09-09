جوردان: ريد بُل ستدفع الثمن غالياً لأنها لم تطرد بيريز

رغم جميع التكهنات التي أشارت لإمكانية استغناء ريد بُل عن خدمات بيريز، لكن العلامة النمساوية قرّرت الإبقاء على خدمات المكسيكي لما بعد العطلة الصيفية.

واعتبر الكثيرون أن هذا القرار مفاجئ، خاصة بعد تلميحات وتصريحات عديدة أطلقها هيلموت ماركو مستشار ريد بُل، بحق بيريز.

كما اعترف كريستيان هورنر مدير الفريق حينها، بأن ماكس فيرستابن ينافس وحيداً سيارتَي مكلارين.

والآن، مع الأفضلية الواضحة التي باتت تمتلكها مكلارين وتقلص الفارق ضمن ترتيب بطولة المصنعين إلى 8 نقاط فقط، يرى جوردان أن ريد بُل ستدفع الثمن غالياً لفشلها في طرد بيريز.

حيث قال في برنامج "Formula For Success" الإذاعي عبر الإنترنت: "لقد اتخذت ريد بُل قراراً سيكلفها غالياً، لأنني أعتقد أنهم لن يفوزوا بلقب بطولة المصنعين، وهذا ما يبدو الآن أمراً مؤكداً".

وأكمل: "لكن هذا هو الواقع الحالي".

بالمقابل، يرى جوردان أن مشكلة ريد بُل الفعلية في سيارتها، وليس بيريز، خاصة وأن ماكس فيرستابن لم يحرز الفوز منذ فترة طويلة نسبياً.

فقال: "جميعنا ننتقد بيريز، لكن ربما كان أداؤه بهذا المستوى بسبب انخفاض سرعة السيارة".

وأكمل: "ماكس يقوم بما يقوم به دوماً".

وأردف: "دون أي شك، إنه السائق الأفضل في الفورمولا واحد حالياً. بالتالي تحقيق المراكز الخامس، الرابع أو السادس.. لا بد أنه يقتله من الداخل!".

واختتم: "الوضع الحالي كارثي. أمام كريستيان هورنر عمل ضخم، وعليه البدء باستعمال القوة".