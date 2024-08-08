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جوردان: بوسع هاميلتون المنافسة على اللقب في الموسم المقبل

يرى إيدي جوردان أن لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق مرسيدس الحالي، بوسعه المنافسة على لقب موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد تحت لواء فيراري.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

جمع هاميلتون 80 نقطة خلال السباقات الأربعة الأخيرة من موسم 2024 الجاري (نفس النقاط التي جمعها أوسكار بياستري سائق مكلارين)، أي أكثر من عدد النقاط التي جمعها فريق ريد بُل (78 نقطة) وفريق فيراري (75 نقطة) ضمن الفترة نفسها.

ورغم أن مرسيدس لم تبدأ الموسم بشكل قوي، لكنها نجحت بتحسين وتيرة السيارة مع التحديثات المتتالية لتحقق نتائج مفاجئة للغاية قبل العطلة الصيفية.

فقد حققت مرسيدس ثلاثة انتصارات على يد جورج راسل (النمسا)، ولويس هاميلتون (سيلفرستون وسبا).

وباتت تنافس بشكل دوري على مراكز منصة التتويج.

لكن هاميلتون سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 ضمن صفقة هزت أركان البطولة، لكن السيارة الحمراء لا تبدو بنفس سرعة مرسيدس حالياً.

إلا أن جوردان، يرى أن هذا الانتقال لن يوقف هاميلتون.

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فقال في برنامج "Formula for Success" الإذاعي عبر الإنترنت: "في بداية الموسم، كان لويس يركز أكثر على خطوة الانتقال إلى فيراري، جلب الأشخاص المناسبين معه، وكان قلقاً بشكل خاص حيال الدعم الذي سيتلقاه من فريدريك فاسور (مدير فريق فيراري)".

وأكمل: "لكنني أرى الآن أن لويس عاد مجدداً للتركيز الكامل على المنافسات".

وأردف: "أعتقد أنه سيتمكن من المنافسة على اللقب الموسم المقبل. ستكون فيراري فريقاً رائعاً له. أنا واثق أن الجميع في مارانيللو مسرورون جداً بانضمام لويس".

وأضاف: "مرسيدس كذلك ستقدم وتيرة قوية للغاية، لكن فيراري ستكون قوية بشكل مذهل".

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