جوردان: إمكانيّة مُغادرة مرسيدس، وهوندا ورينو للفورمولا واحد في غضون عامين

في الوقت الذي لا يزال فيه من المبكّر للغاية تحديد الحجم الكامل للتبعات المستقبليّة لأزمة وباء "كوفيد-19" على الفورمولا واحد، لكنّ جوردان طرح توقّعاته حيال المسألة.

إذ أشار الإيرلندي إلى أنّ كبار المصنّعين سيُقدمون على وضع حدٍ لبرامجهم في الفئة العليا في الأعوام المقبلة.

وتُحاول الفورمولا واحد منذ بداية الأزمة تجاوز الصعوبات الاقتصاديّة التي تهدّدها، وهو ما يجعل تغيّر المشهد العام للبطولة أمرًا حتميًا في المستقبل. وكان ذلك ما أشار إليه جان تود رئيس "فيا" في رسالته الشهر الماضي حيال خطر خسارة الفورمولا واحد لبعض المصنّعين.

ويعتقد جوردان بأنّ ذلك السيناريو قد تمّ تسطيره بالفعل. إذ قال لقناة "سبورت1" الألمانيّة: "لم يتغيّر العالم كثيرًا فحسب جرّاء فيروس كورونا، بل مبادئ الناس وقيمهم تطوّرت كذلك".

وأضاف: "بات الوعي بالبئة على رأس هذه القائمة. يُدرك رؤساء الشركات الحاجة لإعادة الابتكار. أنا مقتنعٌ بأنّ مصنّعين مثل مرسيدس، وهوندا وربّما رينو سيضعون حدًا لمشاركتهم في الفورمولا واحد خلال العامين المقبلين".

عودة مرسيدس إلى نموذج العمل السابق

يعتقد جوردان بأنّه لا يُوجد سببٌ يدفع مرسيدس لمواصلة العمل وفق الصيغة الحاليّة، حيث قال: "لا يُمك لمدراء مرسيدس فعل أيّ شيء آخر. لقد حقّقوا كلّ الإنجازات وفازوا بكلّ شيء. لا يُمكنهم كسب أيّ شيء إضافي في هذه الظروف".

وأكمل: "يُمكنني أن أتخيّل أن تتوصّل مرسيدس إلى شراكة مكثّفة مع مكلارين مثل السابق".

وأضاف: "سيبيعون الفريق، ربّما إلى لورنس سترول الذي يريد أن يُصبح بطلًا للعالم مع ابنه وعلامة أستون مارتن. سيكون من الصعب تحقيق ذلك مع فريق ريسينغ بوينت الحاليّ".

كما أشار إلى أنّ الدعم الذي تتلقاه مرسيدس من راعيها الرئيسيّ بيتروناس بات مهدّدًا: "انهارت أسعار النفط، لذا لم يعد بوسع شركات النفط دفع ملايين الدولارات كلّ عام، لذا ستُغادر بيتروناس وسيُحدث ذلك ثغرة ضخمة في الميزانيّة".

وتطرّق الإيرلندي إلى فيراري وبقائها في البطولة بالرغم من مواقفها المتغيّرة في بعض الأحيان

وقال: "إنّهم مختلفون (فيراري). دم الفورمولا واحد يجري في عروقهم، لذا فإنّ البطولة ليست محلّ نقاشٍ. تهديدات المغادرة مجرّد تحذيرات فحسب. ربّما ستكون فيراري، وريد بُل ومكلارين-مرسيدس الأعمدة الرئيسيّة الجديدة للفورمولا واحد في المستقبل".

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