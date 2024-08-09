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جوردان: ألونسو ليس في مستوى هاميلتون حالياً

يرى إيدي جوردان مدير الفريق السابق في الفورمولا واحد أن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، لا يقدم المستوى "الحقيقي القادر على تقديمه".

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

لويس هاميلتون، مرسيدس وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: غلين دونبار

قدمت أستون مارتن بداية جيدة للموسم الحالي وبدا أنها قادرة على مجاراة فرق مرسيدس وفيراري، لكنها تراجعت مع مرور المزيد من السباقات.

ويبدو أن السيارة تفتقر للوتيرة حيث تزامن ذلك مع انخفاض نتائج ألونسو.

إذ وخلال آخر 14 سباقاً، تفوق عليه زميله لانس سترول في التصفيات خمس مرات، بينما لم يتفوق عليه سوى 3 مرات طوال موسم 2023 بأكمله.

ورغم أن الإسباني يحافظ على تفوقه أمام سترول، لكنه لا يبدو مرتاحاً كما كان الحال الموسم الماضي.

وضمن معرض كلامه في برنامج "Formula for Success" الإذاعي عبر الإنترنت، شكك جوردان في تأدية بطل العالم مرتين خلال السباقات الأخيرة.

حيث قال: "في بداية الموسم، كان ألونسو ممتازاً".

وأكمل: "قاد بشكل جيد في بلجيكا وسجل أغلب نقاط فريقه أستون مارتن، لكن في الوقت نفسه، فهو ليس ضمن المستوى الحقيقي القادر على تقديمه".

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ورغم أن أستون مارتن بدأت الموسم المنصرم بوتيرة جيدة، لكن جوردان يرى أن انخفاض الوتيرة للسيارة أثّر على ألونسو ذهنياً، ليُشير إلى الفارق بينه وبين هاميلتون.

فقال: "في ذهنه، يرى أنه جيد مثل لويس. كما كان يتوقع خوض منافسات مثل لويس هذا الموسم".

وأردف: "لكن بصراحة، لم يحصل ذلك، ولن يحصل طوال بقية هذا الموسم".

واختتم: "لذا أتساءل عما يدور في ذهن هذين البطلين على الصعيد النفسي؟!".

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