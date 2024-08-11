جوردان: أداء بياستري قد يجبر مكلارين على جعله السائق رقم 1 في الفريق

قال إيدي جوردان بأن أوسكار بياستري قد يتجاوز قريبًا لاندو نوريس ليكون السائق الأول في مكلارين.

لم تحدد مكلارين بشكل رسمي هوية السائق رقم 1 والسائق رقم 2 بين نوريس وبياستري، وذلك مع تحقيق كليهما للفوز هذا الموسم.

إذ تمكن نوريس من حصد أولى انتصاراته في الفورمولا 1 في ميامي، قبل أن يسجل بياستري فوزه الأول كذلك في المجر.

ومن ثم جذب بياستري مزيدًا من الاهتمام عبر صعوده على منصة التتويج في بلجيكا، في موسم قدم فيه الأسترالي الشاب أداءً ثابتًا ضمن موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1.

"اللحظة الأهم كانت المعركة على الانطلاقة والطريقة التي لحق بها بياستري بثنائي مرسيدس (في سبا)" قال جوردان.

وأضاف: "من المؤكد بأن توتو (وولف، مدير مرسيدس) كان يفكر حينها ويقول: علينا أن نتفوق على مكلارين، فهم أقوياء للغاية مع سائقين بارعين جدًا".

وتابع: "سائقا مكلارين يتنافسان الآن فيما بينهما، يتنافسان على مراكز شبكة الانطلاق وعلى نتائج السباقات. إنه أمر رائع للمتابعين، وصعب للغاية على الفريق".

وأكمل: "إنهم في حيرة كبيرة تمامًا. هل لاندو هو السائق رقم 1 في هذا الفريق؟ أنا شخصيًا سأجيب بنعم إذا سُئِلت الآن، ولكن في خلال بضعة سباقات أعتقد بأنه ربما علينا إعادة تقييم ذلك الأمر".