فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

جورج راسل يلمّح إلى موقف توتو وولف الحقيقي من تصريحات فيرستابن بعيدًا عن الكاميرات

أثار جورج راسل الغموض بشأن رأي توتو وولف "خلف الكواليس" في ماكس فيرستابن، عقب ضحكهما معًا خلال رحلة العودة من لاس فيغاس.

راهان ماجومدار

منشور: 28-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

عالم السهام الفضية



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أمضى توتو وولف الأسبوع الماضي وهو يبدو غير متأثر على نحو لافت بأحد أكثر الخلافات حدة بين سائقي الفورمولا 1. لكن جورج راسل ألمح للتو إلى أن مدير فريق مرسيدس يتبنى موقفًا مختلفًا تمامًا عندما تكون الميكروفونات مغلقة.

وفي مقابلة حصرية مع مارتن براندل لصالح شبكة "سكاي سبورتس إف 1"، عُرضت مقتطفات منها يوم الجمعة قبل بثها كاملة قبيل جائزة قطر الكبرى يوم الأحد، سُئل راسل عن الموقف الدبلوماسي العلني لوولف تجاه ماكس فيرستابن، عقب المواجهة التي جمعتهما في لاس فيغاس. ورغم أن راسل امتنع عن الكشف عن تفاصيل المحادثات الخاصة، فإنه ترك انطباعًا واضحًا بأن تقييم وولف خلف الكواليس أكثر حدة.

وقال راسل: "حسنًا، أعرف موقفه (وولف) بعيدًا عن التصريحات العلنية، ولذلك لن أكرر ما قاله على الأرجح. لقد سافرنا أنا وتوتو معًا في رحلة العودة بعد سباق لاس فيغاس، وضحكنا كثيرًا بشأن التصريحات التي قيلت بعد السباق. لكننا نعرف ببساطة كيف يتعامل بعض الأشخاص مع الأمور".

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تتطرق هذه التصريحات مباشرة إلى واحدة من أكثر العلاقات التي تحظى بمتابعة دقيقة داخل أروقة البطولة. فقد ظل اهتمام وولف العلني بفيرستابن محل متابعة وثيقة منذ سعي مرسيدس للتعاقد مع سائق ريد بُل في عام 2025، وهي المفاوضات التي أكد راسل بنفسه لشبكة "سكاي سبورتس إف 1" في يونيو 2025 أنها أخرت تجديد عقده مع الفريق.

وحتى بعد أن وضع وولف حدًا علنيًا لشائعات جديدة في مارس 2026، مؤكدًا أن "انتقال ماكس إلى مرسيدس ليس مطروحًا في الوقت الحالي"، ومعلنًا دعمه لبقاء راسل مع فريق براكلي "حتى عام 2037"، عادت صور تجمع وولف وفيرستابن خلال عطلة مشتركة في يوليو 2026 إلى الظهور، لتبقي التكهنات قائمة.

توتو وولف وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وأعادت أحداث عطلة نهاية الأسبوع الماضية في ولاية نيفادا هذه العلاقة إلى دائرة التدقيق. فبعد الاحتكاك عند المنعطف 14 خلال التجارب الحرة الأخيرة، والذي دفع راسل إلى توجيه انتقادات علنية، رد فيرستابن بالفوز بسباق ليلة السبت، بينما اصطدم راسل بالحاجز في المراحل الأخيرة خلال صراعه مع زميله كيمي أنتونيللي، ليتراجع إلى المركز التاسع. وفي أعقاب ذلك، أعلن فيرستابن أن راسل "أقل بكثير من مستواي"، وأبدى سعادته الواضحة بخطأ منافسه في المراحل الأخيرة.

وعلى النقيض من ذلك، اتسم رد وولف العلني بهدوء لافت. فقد وصف فيرستابن بأنه "فائز مستحق"، مشيرًا إلى أنه "لم يرتكب أية أخطاء" وأنه "كان لديه دائمًا رد مناسب"، كما قلل من أهمية التوتر بين السائقين.

وقال وولف للصحفيين: "ربما كانت المسألة أشبه بلعبة القط والفأر بعض الشيء"، مضيفًا أن "هذه الاستفزازات من كلا الطرفين تشكل عاملًا إضافيًا جيدًا للترفيه"، ولم يشر سوى إلى حدوث "بعض التبادل للكلمات" داخل غرفة مراقبي السباق.

ويمكن تفسير جانب من هذا التحفظ بتوقيت التصريحات، إذ جاءت تعليقات وولف الأولية في أروقة الحلبة بعد وقت قصير من رفع العلم الشطرنجي، وقبل أن تنتشر على نطاق واسع التصريحات الأكثر حدة التي أدلى بها فيرستابن خلال المؤتمر الصحفي. ومع ذلك، فإن مشهد مدير فريق يشيد بمنافس سائق فريقه، بعدما سخر منه علنًا للتو، أثار نقاشًا فوريًا، لتأتي تصريحات راسل بشأن رحلة العودة وتذكّر بأن الانسجام الداخلي في مرسيدس يختلف عما يظهر في التصريحات الإعلامية العلنية.

حسم المواجهة على الحلبة في لوسيل

أما ما إذا كانت الضحكات الخاصة بين وولف وراسل ستتحول إلى رد على الحلبة، فالأمر بات متروكًا لراسل خلال الجولتين الأخيرتين. ويدخل فيرستابن جائزة قطر الكبرى بعدما صعد إلى منصة التتويج في آخر 9 سباقات، محققًا 4 انتصارات خلالها، ويحتل المركز الثاني في بطولة السائقين برصيد 304 نقاط، متقدمًا بفارق 40 نقطة على راسل صاحب الـ 264 نقطة، مع تبقي 50 نقطة فقط متاحة في الموسم.

وعلى الأقل، بدأت مرسيدس عطلة نهاية الأسبوع بوتيرة مشجعة خلال التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة في لوسيل، بعدما تصدر أنتونيللي، الذي بات قريبًا من حسم اللقب، ترتيبًا ثنائيًا للفريق، متقدمًا بفارق نصف ثانية على راسل، بينما أنهى فيرستابن الساعة في المركز السادس.

وسيكون تحويل هذه السرعة المبكرة إلى نتيجة قوية يوم الأحد أمام ريد بُل كفيلًا بحسم تداعيات خلاف لاس فيغاس بصورة أكثر وضوحًا من أية تصريحات تُقال خلال رحلة العودة.

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