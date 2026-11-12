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جورج راسل يطلق أكاديميته "جي آر 63" للكارتينغ بتمويل كامل في سيلفرستون

أطلق سائق مرسيدس أكاديمية "جي آر 63" الممولة بالكامل، لمساعدة 25 سائقًا شابًا على تجاوز العقبات المالية التي تحول دون دخول عالم سباقات الكارتينغ.

منشور: 12-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

تفرض رياضة المحركات عوائق مالية كبيرة أمام الراغبين في دخولها، إذ غالبًا ما تتجاوز تكاليف مواسم الكارتينغ في الفئات الناشئة مئات الآلاف. لكن نجم مرسيدس في الفورمولا 1 جورج راسل قرر اتخاذ خطوة عملية لتغيير هذا الواقع.

وأعلن راسل رسميًا إطلاق أكاديمية "جي آر 63"، وهي مبادرة لاكتشاف المواهب في سباقات الكارتينغ، أُنشئت بالشراكة مع حلبة سيلفرستون ونادي سائقي السباقات البريطاني. ويهدف البرنامج بصورة واضحة إلى تجاوز النموذج التقليدي الذي يتطلب من السائقين دفع تكاليف مشاركتهم، وتوفير مسار حقيقي ممول بالكامل أمام السائقين الشباب الموهوبين.

وكتب راسل في إعلانه: "الكارتينغ هو المكان الذي بدأت فيه مسيرتي، وقد لعب دورًا أساسيًا في تطور مسيرتي المهنية. وأدرك أيضًا مدى صعوبة حصول السائقين الشباب الموهوبين على فرصتهم الأولى، خصوصًا عندما تكون الميزانيات محدودة".

وأضاف: "من خلال أكاديمية جي آر 63، أريد أن أرد لهذه الرياضة جزءًا مما قدمته لي، عبر اكتشاف المواهب غير الظاهرة وتوفير الدعم والتوجيه الذي تحتاج إليه للوصول إلى كامل إمكاناتها".

كيف تعمل أكاديمية جي آر 63؟

تعتمد عملية اختيار المشاركين في الموسم الافتتاحي لعام 2027 على الموهبة والقدرات فقط، وليس على الميزانية المالية. وسينفذ البرنامج عبر مراحل منفصلة تستضيفها حلبة الكارتينغ في سيلفرستون:

- المرحلة الأولى (ديسمبر 2026): تنظيم حصص تصفيات مفتوحة للجميع بنظام "احضر وانطلق"، خلال الفترة من 6 إلى 31 ديسمبر.

- المرحلة الثانية (يناير 2027): يتأهل أسرع 80 سائقًا من المرحلة الأولى إلى تصفيات نهائية تقام في 31 يناير 2027.

- المرحلة الثالثة (البطولة): بعد أول جولتين في سيلفرستون، سيختار راسل 25 سائقًا شابًا للانضمام إلى أكاديمية جي آر 63 في عام 2027. وسيتنافس هؤلاء في بطولة للكارتينغ تتكون من 8 جولات، تمتد من مارس إلى نوفمبر 2027.

وستتكفل الأكاديمية بجميع تكاليف المشاركة للسائقين الـ25 الذين يقع عليهم الاختيار، كما ستوفر لهم مجموعة متكاملة من معدات السباقات، تشمل بدلات السباق والخوذات والأحذية والقفازات. وستقام كل جولة من البطولة على تصميم مختلف لمسار حلبة سيلفرستون.

وعلى مدار الجولات الثماني، سيخضع السائقون للتقييم بناءً على مهاراتهم في التسابق، وأزمنة اللفات، واللياقة البدنية، والقدرات الإعلامية. كما سيشارك راسل بصورة مباشرة بصفته مرشدًا، لتوجيه المواهب الشابة خلال مراحل التطوير المكثفة.

الجائزة الكبرى

سيُختتم البرنامج في ديسمبر 2027، عندما يتنافس أصحاب المراكز الخمسة الأولى في البطولة خلال سباق نهائي على حلبة سيلفرستون.

وسيحصل الفائز بلقب أكاديمية جي آر 63 على موسم كامل ممول بالكامل في سباقات الكارتينغ خلال عام 2028.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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