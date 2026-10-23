فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

جورج راسل يطالب بتغييرات على حلبات الفورمولا 1 بعد انتقادات فيرستابن لحلبة أوستن

يرى جورج راسل أن حلبات الفورمولا 1 يجب أن تخضع لإعادة تعبيد كل عامين.

منشور: 23-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يرى جورج راسل أن حلبات الفورمولا 1 يجب أن تخضع لإعادة تعبيد كل عامين، وذلك بعدما انتقد ماكس فيرستابن التعرجات والمطبّات على سطح حلبة الأمريكيتين، مشيرًا إلى أنها قد تجعله بحاجة إلى "عمود فقري جديد".

لطالما عُرفت حلبة الأمريكيتين بكونها إحدى أكثر الحلبات وعورة على روزنامة الفورمولا 1. لكن السائق الهولندي شعر بالقلق عندما شاهد ما واجهته السيارات والسائقون خلال سباق بطولة العالم لسباقات التحمل على الحلبة نفسها.

وقال فيرستابن: "لكنها حلبة مختلفة تمامًا مرة أخرى. مما رأيته في سباقات التحمل، فإن سطح الحلبة مليء بالتعرجات بشكل لا يُصدق. يا إلهي، ربما سأحتاج إلى طلب عمود فقري جديد بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع، أو سأصبح مثل روبوكوب. أمر جنوني".

وعندما سُئل سائق مرسيدس عن هذه المشكلة خلال لقائه بوسائل الإعلام يوم الخميس في أوستن، أقر بأن سطح الحلبة غير مستوٍ، لكنه أوضح أن المشكلة لا تقتصر على حلبة الأمريكيتين، إذ أثرت حالة الأسفلت المتقادم في عدة حلبات ضمن روزنامة البطولة التي تضم 24 سباقًا.

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وقال راسل: "نعم، السطح غير مستوٍ، لكنني أعتقد أن هذا جزء من السباقات. وبشكل عام، أرى أن حلبات الفورمولا 1 تحتاج على الأرجح إلى إعادة تعبيد كل عامين تقريبًا، بهدف جعل الأسطح أكثر تجانسًا، لأننا نتوجه الآن إلى حلبات بدأ فيها الأسفلت بالارتفاع والتفتت، ما يتسبب في مشكلات أكثر مما يحل".

وأضاف: "سياراتنا ليست مثل سيارات إندي كار أو الفورمولا 2، التي تعمل بارتفاعات ارتكازية عن الأرض كبيرة نسبيًا. فعند نهاية الخط المستقيم، يبلغ ارتفاع سيارتنا عن الأرض 10 مليمترات فقط، أي سنتيمتر واحد، ولذلك نشعر بأي نتوء صغير بشكل واضح".

وخلال جائزة موناكو الكبرى، تعرض كل من لانس سترول وشارل لوكلير لحادث عند المنعطف التاسع عشر، وتوقف السباق باستخدام العلم الأحمر بينما تفقد الاتحاد الدولي للسيارات سطح الحلبة. وألقى السائقان باللوم على مشكلات في سيارتيهما، لكن كثيرين ربطوا الحادثين بتضرر الأسفلت.

وتابع راسل: "أصبح المقطع الجانبي من الإطارات أصغر بكثير منذ انتقالنا إلى إطارات بقياس 18 بوصة. محيط الإطار لم يتغير، لكن محيط الجنط أصبح أكبر بكثير، وبالتالي فقدنا كل تلك القدرة الفعالة على امتصاص الصدمات التي كان يوفرها الإطار، والتي كانت تعمل بمثابة نظام تخميد، ولم نعد نمتلكها بالطريقة نفسها. لذلك، فإن الوضع ليس مثاليًا، لكن ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله".

ويصل راسل إلى أوستن وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متأخرًا بفارق 102 نقطة عن زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي، الذي يملك فرصة حسابية لحسم لقب بطولة السائقين يوم الأحد.

وسيستخدم سائقا مرسيدس أحدث حزمة تحديثات للفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أشار راسل إلى أن القطع الجديدة تتطلب "تعديلًا أكبر على إعدادات السيارة مما توقعناه في البداية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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