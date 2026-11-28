فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

جورج راسل يضع هاميلتون في مقارنة مختلفة عن فيرستابن: "يتمتع بقيم استثنائية ورقي ونزاهة"

قارن جورج راسل بين "الرقي والنزاهة" اللذين يتمتع بهما لويس هاميلتون وأسلوب ماكس فيرستابن خارج الحلبة، وذلك قبل جائزة قطر الكبرى.

راهان ماجومدار

منشور: 28-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

عالم السهام الفضية



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في مقابلة حصرية مع شبكة "سكاي سبورتس إف 1" أجراها مارتن براندل، وعُرضت مقتطفات منها يوم الجمعة قبل بثها كاملة قبيل جائزة قطر الكبرى يوم الأحد، تطرق جورج راسل إلى تجدد خلافه مع بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، على خلفية ما حدث في لاس فيغاس، مستحضرًا مقارنة واضحة، وإن جاءت بهدوء، بين اثنين من أبرز نجوم الفورمولا 1 في العصر الحديث.

وقال راسل: "إنه (فيرستابن) منافس لا يعرف الرحمة، وأنا أحترم ذلك كثيرًا، لكن هناك أيضًا لويس هاميلتون، الذي زاملته لمدة ثلاثة أعوام، وتابعته طوال حياتي. ومن الواضح أن توتو (وولف، مدير فريق مرسيدس) أمضى 12 عامًا مع هاميلتون، وهو منافس لا يعرف الرحمة بالقدر ذاته، ووحش حقيقي خلف المقود، لكنه يتمتع في الوقت نفسه بقيم استثنائية ورقي ونزاهة".

وأضاف: "لويس شخص أنظر إليه بإعجاب كبير، وهو قدوة رائعة للأطفال الصاعدين في عالم السباقات. لكن لا يوجد صواب أو خطأ في هذا الأمر، بل مجرد آراء. لكل شخص رأيه، فهناك من يفضل السائق الأول وآخرون يفضلون السائق الثاني، ومع تقدمي في العمر لم أعد أسمح لمثل هذه الأمور بالتأثير عليّ بالقدر نفسه".

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تكتسب هذه المقارنة وزنًا أكبر لأن راسل عايش الأمر بنفسه. فعلى مدار 68 سباقًا جمعتهما كزميلين في فريق مرسيدس بين عامي 2022 و2024، خاض راسل وهاميلتون منافسة متقاربة للغاية، إذ تعادلا في عدد مرات التفوق عند خط النهاية بنتيجة 34-34، ولم يفصل بينهما سوى نقطتين في مجموع النقاط، بواقع 697 نقطة لهاميلتون مقابل 695 لراسل، بينما تفوق الأخير في التصفيات بنتيجة 39-29. وحتى عندما تصاعد التوتر بينهما لفترة وجيزة على الحلبة، مثلما حدث في التصادم عند المنعطف الأول في لوسيل عام 2023، لم تصل الأمور بينهما إلى تبادل الهجمات الشخصية علنًا.

لكن رد فيرستابن في لاس فيغاس خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية جاء مختلفًا تمامًا. فبعدما انتقد راسل أسلوب قيادة فيرستابن عقب احتكاكهما عند المنعطف 14 خلال التجارب الحرة الأخيرة، وهي الواقعة التي أدت إلى توجيه تحذير رسمي من فيا لسائق ريد بُل بسبب القيادة غير المنتظمة، فاز فيرستابن بسباق ليلة السبت، بينما أخطأ راسل في الكبح خلال المراحل الأخيرة واصطدم بالحاجز عند المنعطف الخامس أثناء صراعه مع زميله كيمي أنتونيللي، ليتراجع إلى المركز التاسع.

لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

وعقب نهاية السباق، قلل فيرستابن من شأن راسل، واصفًا إياه بأنه "أقل بكثير من مستواي"، كما اعتبر أن خروجه عن المسار في المراحل الأخيرة كان بمثابة "كارما". وفي حديثه إلى شبكة "فيابلاي" الهولندية، ذهب إلى أبعد من ذلك قائلًا: "تعليقاته لا تحفزني، لأنه ليس قريبًا مني على الإطلاق. كل ما يفعله هو الكلام خارج الحلبة، بينما يقدم موسمًا مثيرًا للسخرية عليها. إنها كارما مثالية".

وعند استعادة ما حدث مع براندل، أقر راسل بأن الفوز يمنح فيرستابن فرصة الرد الأخير، لكنه شدد على اختلاف شخصيتيهما.

وقال راسل: "وجدت كل ما حدث بعد ذلك مسليًا إلى حد كبير. لكنه فاز بالسباق، بينما قدمت أنا سباقًا سيئًا، وأصبح بإمكانه أن يضحك أخيرًا، لذلك أنا متأكد من أنه استمتع بذلك كثيرًا".

مقارنة براندل بين سينا وشوماخر.. وصراع محتدم على المركز الثالث

وفي حديث منفصل لشبكة "سكاي سبورتس"، اقترح براندل أن على راسل أن ينظر إلى عدائية فيرستابن باعتبارها علامة على الاحترام. وقال: "أعتقد أن على جورج، بطريقة ما، أن يعتبر تصريحات ماكس عنه مجاملة، لأن ذلك يعني أنه يراه سريعًا بما يكفي ليستحق الرد عليه. إنهما مختلفان تمامًا في طبيعتهما، وهذا ما يجعل العالم يستمر في الدوران، أليس كذلك؟".

وبمقارنة نزعة فيرستابن إلى فرض الهيمنة بشخصيات بارزة واجهها خلال مسيرته في السباقات، أضاف براندل: "يذكرني ماكس بسائقين آخرين تعاملت معهم خلال مسيرتي، وكانوا يرغبون في محاولة فرض هيمنتهم على ساحة المنافسة. كان أيرتون سينا أحدهم بالنسبة إليّ في الفورمولا 3، لكنهم كانوا يفعلون ذلك بأسلوب مختلف بعض الشيء. وكذلك مايكل شوماخر، عندما زاملته في بينيتون، فقد كان يريد فرض هيمنته عليّ، وكان عدوانيًا إلى حد كبير على الحلبة".

ورغم إشادة راسل بالمعايير التي يجسدها هاميلتون، لا يزال الزميلان السابقان منافسين مباشرين في ترتيب بطولة العالم لموسم 2026. فبعد تحقيق هاميلتون فوزه الأول مع فيراري في برشلونة خلال يونيو، وهو الانتصار رقم 106 في مسيرته، وبوجود راسل إلى جانبه في المركز الثاني، يدخل هاميلتون جائزة قطر الكبرى وهو يحتل المركز الثالث في بطولة السائقين برصيد 267 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط فقط على كل من راسل ولاندو نوريس، اللذين يمتلك كل منهما 264 نقطة، ومتأخرًا بفارق 37 نقطة عن فيرستابن صاحب المركز الثاني برصيد 304 نقاط.

وعلى الأقل، منحت التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة في لوسيل دفعة مبكرة لراسل، إذ تصدر أنتونيللي، المتوج حديثًا بلقب البطولة، ثنائية مرسيدس، بينما حل راسل ثانيًا أمام فيرستابن في المركز السادس وهاميلتون في المركز الثامن.

ومع تبقي سباقين على نهاية موسم 2026، أوضح راسل اختياره للشخصية التي يقتدي بها، والآن يحتاج إلى نتيجة قوية يوم الأحد لتأكيد موقفه.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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