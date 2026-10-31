فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

جورج راسل يرشّح فريدريك فيستي لمقعد كاديلاك في 2027

أكدت كاديلاك تعاقدها مع سيرجيو بيريز للموسم المقبل من الفورمولا 1، لكن مستقبل فالتيري بوتاس مع الفريق الأمريكي لا يزال غير محسوم.

منشور: 31-10-2026

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فريدريك فيستي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

وصف جورج راسل السائق الاحتياطي لدى مرسيدس، فريدريك فيستي، بأنه أحد المرشحين المفاجئين للانضمام إلى كاديلاك ضمن منافسات موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1.

ولم يؤكد الفريق الأمريكي حتى الآن استمرار فالتيري بوتاس إلى جانب سيرجيو بيريز في الموسم المقبل، بعدما وقّع الأخير عقدًا جديدًا مع الفريق يوم الأربعاء الماضي، ما فتح الباب أمام ظهور أسماء مختلفة ضمن قائمة المرشحين للمقعد المتبقي.

ويُعد كولتون هيرتا، سائق الاختبارات لدى كاديلاك، أحد الخيارات المطروحة، رغم افتقاره حاليًا إلى الرخصة الخاصة وموسمه المخيب للآمال بشدة في الفورمولا 2، كما يتوفر أيضًا إستيبان أوكون، الذي سيغادر فريق هاس.

لكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أن السائق الفرنسي يتجه ليصبح السائق الاحتياطي لدى أستون مارتن، في حين لا يزال فيستي يسعى للحصول على فرصة ظهوره الرسمي الأول في الفورمولا 1، بعدما أنهى موسم 2023 من الفورمولا 2 في المركز الثاني.

ويبلغ السائق الدنماركي 24 عامًا، وقد جمع بين التزاماته مع كاديلاك في فئة الهايبركار ودوره لدى مرسيدس، حيث شارك في سبع حصص من التجارب الحرة الأولى، كان آخرها يوم الجمعة في المكسيك، عندما حل بديلًا لراسل.

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وأنهى فيستي الحصة في المركز الثالث، بفارق 0.074 ثانية عن زميله كيمي أنتونيللي، و0.733 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي تصدر الترتيب، وذلك بفضل لفّة متأخرة باستخدام إطارات سوفت، بعدما أمضى جزءًا من الحصة في برامج محاكاة السباق.

وقال راسل: "لقد قدم عملًا جيدًا للغاية. أعلم أنه يبذل جهدًا كبيرًا للحصول على فرصة محتملة لشغل مقعد كاديلاك، وأعتقد أنه يستحق هذه الفرصة".

وأضاف: "لقد بذل جهدًا كبيرًا في العمل مع فريقنا، ونحن جميعًا نحترمه كثيرًا. وفي معظم حصص التجارب الحرة الأولى التي شارك فيها، كان يتحمل الجزء الأكبر من العمل، دون أن يحصل فعليًا على فرص كافية لتنفيذ لفات مخصصة لاستخراج الأداء".

وتابع: "لذلك، أعتقد أن من المهم بالنسبة إلينا كفريق أن يحصل على هذه الفرصة. وقد قلت للفريق: أريد التأكد من منحه فرصة لإظهار ما يستطيع تقديمه، فهذا أقل ما يمكننا فعله. لذا، كان ذلك أمرًا جيدًا".

وكان فيستي "سعيدًا للغاية" بعد مشاركته في التجارب الحرة الأولى، وهو شعور لا يمكن قوله عن هيرتا، الذي حل بديلًا لبوتاس، لكنه أنهى الحصة في المركز الأخير، متأخرًا بفارق 3.237 ثانية عن الصدارة.

كما كان نجم الإندي كار السابق أبطأ بفارق 0.970 ثانية من بيريز، صاحب المركز الثامن عشر، لكن الحديث عن إمكانية حصوله على مقعد كاديلاك يزداد، إذ من المرجح أن يتمكن من استيفاء شروط الحصول على الرخصة الفائقة من خلال المشاركة في التجارب الحرة الأولى في البرازيل الأسبوع المقبل.

وقال هيرتا: "أريد تقديم أفضل ما لديّ من أجل الفريق. وفي كل مرة أجلس فيها خلف مقود السيارة، يكون هدفي هو الوصول إلى الفورمولا 1".

وأكمل: "لهذا السبب أنا هنا. وعلى الصعيد الشخصي، أريد الوصول إلى هناك في أقرب وقت ممكن. هناك الكثير من المناقشات والأمور التي تحدث خارج نطاق سيطرتي. أنا أحاول فقط تقديم أفضل ما لديّ داخل السيارة، وآمل أن يثمر ذلك عن شيء ما".





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة المكسيك الكبرى2026- التجارب الحرة الأولى

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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