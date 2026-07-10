تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

بينوتو يطالب بإعادة النظر في نظام ADUO وسط مخاوف من استغلاله

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
بينوتو يطالب بإعادة النظر في نظام ADUO وسط مخاوف من استغلاله

جورج راسل يحذر من تحدٍ مجهول ينتظر سائقي الفورمولا 1 في أمطار سبا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
جورج راسل يحذر من تحدٍ مجهول ينتظر سائقي الفورمولا 1 في أمطار سبا

تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا

ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"

لم أفقد ثقتي أبداً رغم كل الانتقادات: راسل يكشف ذهنيته القتالية

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
لم أفقد ثقتي أبداً رغم كل الانتقادات: راسل يكشف ذهنيته القتالية

باتون: على ماكس أن يكون "قاسيًا وأنانيًا" في قرار مستقبله

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
باتون: على ماكس أن يكون "قاسيًا وأنانيًا" في قرار مستقبله
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

جورج راسل يحذر من تحدٍ مجهول ينتظر سائقي الفورمولا 1 في أمطار سبا

حذر جورج راسل من أن سائقي الفورمولا 1 سيواجهون تحديًا لا يُمكن توقّعه إذا أقيم سباق تحت الأمطار هذا الموسم، معترفًا بأن الاستعداد لقيادة سيارات 2026 في الظروف الممطرة يكاد يكون مستحيلًا.

منشور:
الأمطار

الأمطار

الصورة من قبل: بينوا دوباني

جاءت تصريحات سائق مرسيدس بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى الدرامي، الذي أُقيم في أجواء جافة، حيث نجح في انتزاع المركز الثاني رغم تعرضه لثقب بطيء في أحد الإطارات، مستفيدًا من سيارة الأمان التي دخلت الحلبة في المراحل الأخيرة من السباق.

ومع انتقال البطولة الآن إلى جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، المعروفة بتقلباتها الجوية، يظل احتمال إقامة عطلة أسبوع ممطرة قائمًا. وبالنسبة إلى راسل ومنافسيه، فإن خوض حصة أو سباق تحت الأمطار باستخدام سيارات الجيل الحالي سيكون بمثابة الدخول إلى المجهول.

وقال راسل خلال برنامج "نو سيلفر آروز راديو شو": "لا يمكنك حقًا التخطيط لذلك لأنك لا تعرف ما الذي ستتعامل معه".

وأضاف: "أنت لا تعرف طبيعة الوحش الذي تقوده. كانت هناك بعض النقاشات حول أن الإطارات قد لا تكون بالجودة نفسها التي كانت عليها في السنوات الماضية. لذلك قد تحتاج، كسائق، إلى قدر أكبر من الحذر خلال لفة الخروج واللفة الأولى."

وأكمل: "من المرجح أنك لن تعبر منعطف أو روج بكامل سرعة السيارة في أول لفة سريعة لك، أو في أول لفة تحت الأمطار".

وردًا على نائب مدير فريق مرسيدس برادلي لورد، الذي قال إن كل لفة تحت المطر تختلف عن الأخرى، قال راسل: "لا، ولذلك لا يمكنك الاستعداد لذلك. يمكنك القيام بكل التحضيرات التي تريدها، لكن بمجرد خروجك إلى الحلبة، عليك أن تكون مرنًا وقادرًا على التأقلم."

ويحتل راسل المركز الثاني في بطولة العالم للسائقين، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن زميله المتصدر كيمي أنتونيلي، قبل انطلاق منافسات جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، التي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

بينوتو يطالب بإعادة النظر في نظام ADUO وسط مخاوف من استغلاله

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
بينوتو يطالب بإعادة النظر في نظام ADUO وسط مخاوف من استغلاله

جورج راسل يحذر من تحدٍ مجهول ينتظر سائقي الفورمولا 1 في أمطار سبا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
جورج راسل يحذر من تحدٍ مجهول ينتظر سائقي الفورمولا 1 في أمطار سبا

تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد