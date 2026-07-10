جورج راسل يحذر من تحدٍ مجهول ينتظر سائقي الفورمولا 1 في أمطار سبا

جاءت تصريحات سائق مرسيدس بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى الدرامي، الذي أُقيم في أجواء جافة، حيث نجح في انتزاع المركز الثاني رغم تعرضه لثقب بطيء في أحد الإطارات، مستفيدًا من سيارة الأمان التي دخلت الحلبة في المراحل الأخيرة من السباق.

ومع انتقال البطولة الآن إلى جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، المعروفة بتقلباتها الجوية، يظل احتمال إقامة عطلة أسبوع ممطرة قائمًا. وبالنسبة إلى راسل ومنافسيه، فإن خوض حصة أو سباق تحت الأمطار باستخدام سيارات الجيل الحالي سيكون بمثابة الدخول إلى المجهول.

وقال راسل خلال برنامج "نو سيلفر آروز راديو شو": "لا يمكنك حقًا التخطيط لذلك لأنك لا تعرف ما الذي ستتعامل معه".

وأضاف: "أنت لا تعرف طبيعة الوحش الذي تقوده. كانت هناك بعض النقاشات حول أن الإطارات قد لا تكون بالجودة نفسها التي كانت عليها في السنوات الماضية. لذلك قد تحتاج، كسائق، إلى قدر أكبر من الحذر خلال لفة الخروج واللفة الأولى."

وأكمل: "من المرجح أنك لن تعبر منعطف أو روج بكامل سرعة السيارة في أول لفة سريعة لك، أو في أول لفة تحت الأمطار".

وردًا على نائب مدير فريق مرسيدس برادلي لورد، الذي قال إن كل لفة تحت المطر تختلف عن الأخرى، قال راسل: "لا، ولذلك لا يمكنك الاستعداد لذلك. يمكنك القيام بكل التحضيرات التي تريدها، لكن بمجرد خروجك إلى الحلبة، عليك أن تكون مرنًا وقادرًا على التأقلم."

ويحتل راسل المركز الثاني في بطولة العالم للسائقين، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن زميله المتصدر كيمي أنتونيلي، قبل انطلاق منافسات جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، التي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو.