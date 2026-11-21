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فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

جورج راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في لاس فيغاس بعد اصطدامه بماكس فيرستابن

تصدر سائق مرسيدس الحصة الختامية من التجارب الحرة يوم الجمعة في جائزة لاس فيغاس الكبرى، بعد احتكاك مع ماكس فيرستابن

فيليب كليرين

تم التحرير: 21-11-2026

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اصطدم جورج راسل سائق مرسيدس بماكس فيرستابن خلال حصة متوترة من التجارب الحرة الثالثة في جائزة لاس فيغاس الكبرى، قبل أن ينهي البريطاني الحصة في صدارة الترتيب.

وبعدما تسببت الأمطار في تعطيل حصتي التجارب يوم الخميس، شهدت حلبة لاس فيغاس ستريب نشاطًا مكثفًا مع حلول الغسق يوم الجمعة. وأصبحت الحصة الوحيدة المتبقية من التجارب بالغة الأهمية، إذ مثلت الفرصة الوحيدة لخوض التجارب في أجواء جافة قبل التصفيات والسباق، لذلك اندفعت السيارات الـ22 سريعًا إلى الحلبة من ممر الصيانة.

وفي ظل درجات حرارة باردة بلغت 14 درجة مئوية، زادت الأمطار من صعوبة القيادة على الحلبة الممتدة بطول 6.2 كيلومتر حول لاس فيغاس ستريب، مع محدودية كبيرة في مستوى التماسك على سطحها.

ونجا فيرستابن من لحظة انزلاق خطيرة ومشكلات في التوجيه، ليتصدر الدقائق الأولى بعدما سجل دقيقة واحدة و35.675 ثانية على إطارات سوفت، التي كانت الخيار الأكثر شعبية بفارق كبير في الظروف الباردة، نظرًا إلى سهولة وصولها إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة.

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وبعد تجاوز منتصف الحصة بقليل، انتزع راسل الصدارة بتسجيله دقيقة واحدة و35.124 ثانية، إذ سعى البريطاني إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعدما رفض الحصول على تحديث للشاحن التوربيني في سيارة مرسيدس تجنبًا لعقوبة على شبكة الانطلاق. وواصل راسل تحسين زمنه، مسجلًا دقيقة واحدة و34.805 ثانية، قبل أن يكون واحدًا من عدة سائقين اضطروا إلى استخدام منطقة الخروج الآمن عن المسار على الحلبة الزلقة.

وكانت الرغبة الملحة في تسجيل أكبر عدد ممكن من اللفات النظيفة واضحة، بعدما كاد فيرستابن وفرانكو كولابينتو أن يصطدما خلال محاولتهما الحصول على مساحة خالية أمامهما. كما طالب إسحاق حجار، زميل فيرستابن في ريد بُل، بفرض عقوبة على أليكس ألبون سائق ويليامز.

ولم يتمكن لاندو نوريس من إخفاء سعادته بعدما أجبره فيرستابن على الابتعاد عن مساره، قبل أن ينزلق بطل العالم أربع مرات ويخرج إلى منطقة الخروج عن المسار. وقال مبتسمًا: "انتقام فوري، رائع".

وجاء الاحتكاك الأبرز في اللحظات الأخيرة من الحصة، وكان فيرستابن طرفًا فيه مجددًا، بعدما حاول تنفيذ مناورة مشابهة على راسل في المقطع المستقيم. لكن راسل لم يتراجع، وأرسل سيارة مرسيدس من الجهة الداخلية للمنعطف 14 لاستعادة مركزه أمام ريد بُل، قبل أن يحدث احتكاك جانبي بينهما بينما دفع البريطاني فيرستابن إلى خارج الحلبة. ومن المقرر أن يحقق مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات في الواقعة. ووصف راسل الحادث عبر اللاسلكي قائلًا: "يا لها من أجواء مليئة بالإثارة والمشاحنات، أليس كذلك؟".

وكان نوريس الأقرب في البداية إلى انتزاع الصدارة من راسل خلال الدقائق الختامية، لكنه اكتفى بالمركز الثاني بعدما سجل دقيقة واحدة و35.060 ثانية. غير أن راسل نجح بدوره في تحسين زمنه خلال المحاولات الأخيرة، ليوسع الفارق في الصدارة إلى سبعة أعشار الثانية كاملة، بعدما سجل دقيقة واحدة و34.306 ثانية ثم دقيقة واحدة و34.041 ثانية.

وتراجع نوريس إلى المركز الثالث خلف خليفته المرتقب في بطولة العالم كيمي أنتونيللي، بينما شق شارل لوكلير طريقه إلى المركز الرابع، بعدما اضطر إلى استخدام عدة مناطق للخروج عن المسار.

وجاء فرانكو كولابينتو في المركز الخامس أمام فيرستابن، ليمنح ألبين نتيجة قوية على حلبة يُفترض أن تلائم سيارتها ذات الانسيابية العالية، وهو ما سبق أن أظهره مركز البول بوزيشن المفاجئ الذي حققه بيير غاسلي في مونزا.

واحتل ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز المركز السابع، تلاه لويس هاميلتون، ثم غاسلي، وأخيرًا زميله أرفيد ليندبلاد.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1

ج. راسل مرسيدس

63 30

1:34.041

S 237.381 2

أ. أنتونيللي مرسيدس

12 29

+0.911

1:34.952

0.911 S 235.104 3

ل. نوريس مكلارين

1 28

+0.974

1:35.015

0.063 S 234.948 4

ش. لوكلير فيراري

16 31

+1.150

1:35.191

0.176 S 234.513 5

ف. كولابينتو ألبين

43 29

+1.157

1:35.198

0.007 S 234.496 6

م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ

3 24

+1.309

1:35.350

0.152 S 234.122 7

ل. لاوسون ريسينغ بولز

30 31

+1.361

1:35.402

0.052 S 233.995 8

ل. هاميلتون فيراري

44 30

+1.393

1:35.434

0.032 S 233.916 9

ب. غاسلي ألبين

10 30

+1.402

1:35.443

0.009 S 233.894 10

آ. لينبلاد ريسينغ بولز

41 32

+1.409

1:35.450

0.007 S 233.877 11

إ. حجار ريد بُل ريسينغ

6 29

+1.452

1:35.493

0.043 S 233.772 12

أ. بياستري مكلارين

81 29

+1.763

1:35.804

0.311 S 233.013 13

ك. ساينز الإبن ويليامز

55 29

+1.945

1:35.986

0.182 S 232.571 14

ن. هلكنبرغ آودي

27 22

+2.350

1:36.391

0.405 S 231.594 15

أ. ألبون ويليامز

23 29

+2.405

1:36.446

0.055 S 231.462 16

غ. بورتوليتو آودي

5 29

+2.706

1:36.747

0.301 S 230.742 17

أ. بيرمان فريق هاس اف1

87 30

+2.897

1:36.938

0.191 S 230.287 18

ر. كامارا فريق هاس اف1

51 30

+2.971

1:37.012

0.074 S 230.111 19

س. بيريز كاديلاك-فيراري

11 28

+3.091

1:37.132

0.120 S 229.827 20

ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ

14 29

+3.208

1:37.249

0.117 S 229.550 21

ل. سترول أستون مارتن رايسينغ

18 28

+3.640

1:37.681

0.432 S 228.535 22

ف. بوتاس كاديلاك-فيراري

77 27

+3.655

1:37.696

0.015 S 228.500

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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