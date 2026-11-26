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جورج راسل: تصريحات فيرستابن كانت "مسلية"، لكنني متمسك بما قلته

جورج راسل يستعيد تفاصيل سجاله الكلامي مع ماكس فيرستابن وخطئه الحاسم خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1

فيليب كليرين

منشور: 26-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

بعد عامين من آخر خلاف كبير بينهما في مثل هذا الوقت من العام، تجدد الصدام بين راسل وفيرستابن الأسبوع الماضي في لاس فيغاس، عقب واقعة إعاقة خلال التجارب الحرة أغضبت السائق البريطاني، بعدما أفسد فيرستابن لفة سائق مرسيدس بتجاوزه عند المنعطف الأخير، في مخالفة لقاعدة غير مكتوبة لا يتردد الهولندي عادة في تجاوزها.

ورد راسل بإدخال سيارته من الجهة الداخلية، دافعًا فيرستابن إلى خارج الحلبة.

وكانت النتيجة تجددًا غير ضروري، وإن كان مسليًا إلى حد ما خلال هذه الفترة الهادئة من الموسم، للخلاف الذي يدور بين فيرستابن وراسل خارج الحلبة.

وقال راسل: "إنه يفعل ذلك أسبوعًا بعد أسبوع مع العديد من السائقين، والجميع يتقبل الأمر، لكنني لن أقبل أن يتسبب أحد في إفساد الأمور عليّ بهذه الطريقة، ثم يتصرف وكأنه أكبر وأفضل من الجميع. لا بد أن يقف أحد في وجه ذلك الرجل".

لذلك، عندما اصطدمت سيارة راسل بالحائط أثناء محاولته تجاوز زميله كيمي أنتونيللي، خلف المتصدر فيرستابن مباشرة، لم يتمكن بطل العالم أربع مرات من إخفاء سعادته بعد السباق.

وقال فيرستابن: "إنه يتحدث كثيرًا خارج الحلبة. وبصراحة، لا يهمني الأمر حقًا، لأنه أقل بكثير من مستواي، ولا أرى أي جدوى من محاولة الدخول في تحدٍ معه. لذا، لا يزعجني الأمر. واليوم، كان للعدالة كلمتها".

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وبعد مرور بضعة أيام، هدأت الأجواء، ورغم أن راسل قد لا ينجح كثيرًا في التفوق على الهولندي الصلب في حرب الأعصاب، فإنه لا يزال متمسكًا بتصريحاته.

وقال راسل، عندما طُلب منه التعليق مجددًا على المسألة: "وجدت بعض التعليقات التي صدرت بعد السباق مسلية للغاية، لكن في نهاية المطاف، قدم فيرستابن سباقًا مذهلًا وفاز به، لذا يمكنه أن يقول ما يشاء حقًا".

وأضاف: "في نهاية المطاف، أعتقد أنني ما زلت متمسكًا بما قلته بعد التجارب الحرة، لكنه كان الشخص الذي خرج وفاز بالسباق، وليس أنا".

وتابع: "كان ردي على الحلبة سيكون نفسه لو كان أي سائق آخر، لأنك عندما تتجه إلى المنعطف الأخير استعدادًا لبدء لفتك، فإن تجاوزك من جانب أحد السائقين عند ذلك المنعطف يفسد عليك اللفة التالية".

وأكمل: "لذلك، إما أن تقرر محاولة استعادة المركز والبدء بلفتك بصورة طبيعية، أو أن تتقبل أنك ستخسر تلك اللفة التالية لأنك ستكون قريبًا جدًا من السيارة التي أمامك".

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"مستوى المخاطرة لديّ مرتفع أكثر من اللازم"

كان بإمكان راسل الرد على الحلبة بدلًا من ذلك، عبر الفوز بالسباق، بعدما خاض مع فيرستابن معركة متواصلة لفة تلو الأخرى، ضمن سباق شهد عددًا كبيرًا من التجاوزات أشبه بسباقات الحلبات البيضاوية. لكن بعد تراجعه خلف أنتونيللي، خاطر راسل أكثر من اللازم في محاولة تجاوز زميله من الجهة الداخلية المتسخة عند المنعطف الرابع، لينتهي به الأمر إلى الاصطدام بالحائط.

واعترف السائق البريطاني بأنه متحمس للغاية لتحقيق نتيجة كبيرة في نهاية الموسم، إلى درجة أنه ربما يخاطر أكثر مما ينبغي في محاولة لانتزاع انتصار إضافي يعزز معنوياته، بعد موسم شاق للغاية.

وقال: "من الواضح أن خطئي في لاس فيغاس وقع عندما كنت أحاول تجاوز زميلي في الفريق. وأعتقد أن الحقيقة هي أن مستوى المخاطرة لديّ مرتفع أكثر من اللازم في الوقت الحالي، لأنني أرغب بشدة في السعي لتحقيق نتائج كبيرة وتسجيل بعض اللحظات البارزة في نهاية الموسم".

وأضاف: "لو كان ذلك السباق الأول في الموسم، لما أقدمت بأي حال من الأحوال على تلك المناورة قبل لفتين من النهاية. لكن مع تبقي سباقين فقط على نهاية الموسم، أردت أن أحاول تنفيذها".

وتابع: "لم يكن الأمر نابعًا من أي إحباط، بل كنت مستعدًا للمخاطرة أكثر من أجل تحقيق الفوز. هل كان ذلك خطأ عند النظر إلى ما حدث لاحقًا؟ نعم. لكن كما ذكرت، كان بإمكاني التحلي بالحذر، وأنا واثق من أنني كنت سأنهي السباق في المركز الثالث أو الثاني. وربما كنت سأشعر بالإحباط من نفسي لأنني لم أحاول تنفيذ تلك المناورة".

وفي معرض استعادته أحدث خلافاته مع فيرستابن، أشار راسل إلى أنه ربما كان صريحًا أكثر من اللازم مع وسائل الإعلام بشأن ما يفكر فيه، معتبرًا أن ذلك هو "أهم درس خرج به" من هذه الواقعة بأكملها.

وأضاف: "ربما أكون قد أخطأت بكوني صريحًا ومنفتحًا أكثر من اللازم. أشعر بأن علاقتي جيدة مع جميع العاملين في وسائل الإعلام والصحفيين، وأحيانًا أنسى أنني لا أتحدث إلى شخص واحد فقط، بل أتحدث إلى ملايين الأشخاص عبر التلفزيون. لذلك أعتقد أن تلك العلاقة الجيدة ربما أضرت بي قليلًا. وهذه، على ما أظن، دروس أتعلمها في الحياة التي نعيشها".

وتابع: "المنافسة تكون على الحلبة، وهناك أريد خوض المعارك. أحترم ماكس بشدة لما يمتلكه من موهبة في القيادة، ولكل ما حققه على الحلبة. وهذا كل ما في الأمر حقًا. لا أسعى إلى إقامة علاقات سيئة مع الآخرين، فهذه ليست طبيعة شخصيتي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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