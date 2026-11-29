فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

جورج راسل: الحطام في جائزة قطر الكبرى "أمر غير مقبول" بعد أضرار مكلفة لأرضية السيارة

السائق البريطاني أنهى السباق ثانيًا خلف زميله كيمي أنتونيللي، ليحقق فريق مرسيدس ثنائية في المركزين الأول والثاني

ليديا مي

منشور: 29-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

عالم السهام الفضية



لعشاق مرسيدس: إليكم كل ما يستجد حول فريق "السهام الفضية"، بما في ذلك أخبار الفورمولا 1، ومستجدات السائقين، وتطوير السيارات، وتحليلات السباقات، مباشرةً من مقري الفريق في براكلي وبريكسورث.

وصف جورج راسل، سائق مرسيدس في الفورمولا 1، الحطام الذي أفسد سباقه في جائزة قطر الكبرى بأنه "أمر غير مقبول"، وقال إنه لم يستطع تصديق أن السباق لم يتم تحييده على الأقل من خلال سيارة الأمان الافتراضية.

وانطلق السائق البريطاني من البول بوزيشن على حلبة لوسيل الدولية، وتصدر النصف الأول من السباق، لكن الحطام الموجود على الحلبة علق أسفل سيارته مرسيدس في اللفة الثانية، متسببًا في أضرار لأرضية السيارة. وحاول الفريق إزالة الحطام خلال توقف في الحظائر، لكن الأضرار بقيت مؤثرة، لينهي راسل السباق ثانيًا خلف زميله كيمي أنتونيللي، محققًا ثنائية مرسيدس في المركزين الأول والثاني.

وخلال حديثه مع سائق الفورمولا 1 السابق مارتن براندل قبل احتفالات منصة التتويج، قال راسل إن الحادث يلخص موسمه.

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وأوضح: "حادثة أخرى تضاف إلى القائمة. إنها تلخص هذا العام إلى حد كبير. اعتقدت أن الأمر غير مقبول على الإطلاق عندما وصلت إلى المنعطف ورأيت الحطام منتشرًا في كل مكان".

وأضاف: "وأدركت بمجرد أن اصطدمت به، وكانت الضربة قوية إلى حد ما، أن هناك شيئًا لم يكن على ما يرام. ثم رأيت أرضية السيارة".

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وتابع: "إنها خسارة مؤسفة حقًا. من الواضح أنني سعيد رغم ذلك بالوجود على منصة التتويج، لكن الأمور لم يكن ينبغي أن تسير بهذه الطريقة".

وقال راسل إن الحطام، الذي نتج عن تصادم الناشئ أرفيد ليندبلاد سائق ريسينغ بولز مع علامات تحديد المسافات المصنوعة من البوليسترين، كان منتشرًا عبر عدة منعطفات خلال اللفة الأولى.

وأردف: "كان ذلك في اللفة الأولى حرفيًا، عندما مررت بالمنعطف الثاني كان هناك حطام في كل مكان، ثم في المنعطف الثالث كان هناك المزيد بكثير، لذلك لم أستطع تصديق أنهم لم يفعّلوا على الأقل سيارة الأمان الافتراضية".

وأضاف: "لكن هذا هو موسمي، بصراحة".

وشهد موسم راسل العديد من المشكلات التي كانت إلى حد كبير خارج نطاق سيطرته، بما في ذلك أعطال المحرك في كندا وماليزيا، وحادث أدى إلى خروجه من المركز الثاني في جائزة لاس فيغاس الكبرى الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك، أشاد راسل بأداء فريق بركلي خلال جائزة قطر الكبرى، وقال إنه يتطلع إلى ترك هذا الموسم خلفه.

وقال: "قدم كيمي أداءً مذهلًا. والفريق قام بعمل رائع مع السيارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان الأمر استثنائيًا. لكن كما قلت، أتطلع إلى ليلة رأس السنة، إذا وصلنا إليها، لكي نضع هذا العام خلفنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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