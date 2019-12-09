جوائز أوتوسبورت 2019: مرسيدس تتلقى جائزة "سيارة العام"

على يد كل من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس، نجحت سيارة مرسيدس "دبليو10" بإحراز 15 انتصاراً من أصل 21 سباقاً هذا الموسم، بالرغم من المنافسة التي شكلتها فيراري وريد بُل.

عملية التطوير المستمرة نجحت في زيادة قوة السيارة لتنجح في التصدي للمنافسين، وتسير بالسهام الفضية على طريق حسم لقب بطولة الصانعين في جائزة اليابان الكبرى.

وبالرغم من المنافسة القوية للغاية من قبل فيراري وريد بُل طوال الموسم، لكن مرسيدس نجحت بالخروج منتصرة في هذا الموسم، ما زاد من خصوصية اللقب، والجائزة التي تلقتها كذلك.

حيث قال فيل بريو مدير القسم الهندسي لدى مرسيدس عقب تلقيه الجائزة بالنيابة عن الفريق: "سبب جاحنا ليس سراً، بل هو العمل الجادّ والتعاون بين براكلي وبريكسوورثن والفهم المتبادل بين المصنعين".

وأكمل: "في بداية الموسم، اعتقدنا أننا كنا أقرب للمنافسين. أعتقد أن البعض وصف سيارتنا بأنها ثالث أسرع سيارة، كما كنا نعتقد بأن 2019 سيكون موسماً صعباً. لكننا صدمنا جميعنا في ملبورن، وأخبرتُ أفراد الطاقم أن يعتادوا على ذلك! من ثم بدأنا إحراز الانتصارات واحداً تلو الآخر".

وتابع: "خضنا سباقات رائعة دعونا لا ننسى ذلك. رأينا لحظات رائعة كذلك، بينما كان شارل لوكلير وماكس فيرشتابن رائعين في أدائهما".

ونالت مرسيدس الجائزة أمام منافسيها في هذه الفئة: سيارة أودي آر.أس5 التي نالت لقب المصنعين في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم"، "بي أم دبليو 330آي" من بطولة السيارات السياحية البريطانية، وكذلك سيارة "دي.أس إي-تينس" في الفورمولا إي التي ساعدت جون-إريك فيرن في الدفاع عن لقبه موسم 2018-2019.