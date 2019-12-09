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جوائز أوتوسبورت 2019: تكريم الراحل تشارلي وايتينغ بجائزة "بولستر"

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جوائز أوتوسبورت 2019: تكريم الراحل تشارلي وايتينغ بجائزة "بولستر"
09-12-2019

تمّ تكريم ذكرى وأعمال الراحل تشارلي وايتينغ مدير سباقات الفورمولا واحد بجائزة "جون بولستر" لقاء مجمل أعماله في الرياضة، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2019.

يتم تقديم الجائزة سنوياً لمنظمة أو شخص كان له أثر كبير ومساهمة واضحة في الناحية التقنية لرياضة السيارات.

وصعد مارتن برندل إلى المسرح لتلقي الجائزة والكلام حيال إرث الراحل، قبل عرض ملف فيديو يكرّم مسيرة وايتينغ.

حيث قال: "شكّل تشارلي وايتينغ ومن دون شكّ علامة مميزة في صناعتنا، أعمالنا ورياضتنا. لقد نال الاحترام من قبل الجميع، وأعجب به الجميع. الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، مالكو الأسهم التجارية، مسؤولو الفرق، المهندسون، السائقون، المتابعون ووسائل الإعلام".

وأكمل: "لقد أحببناه، وأحببنا عمله. النزاهة التي تمتع بها كانت مميزة بالتأكيد. لقد حقق الكثير ضمن بيئة تنافسية. وخسارته في الفورمولا واحد كانت كبيرة للغاية".

وكان وايتينغ الذي عمل مع "فيا" لمدة عشرين عاماً، قد فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاماً. 

ولعب دوراً هاماً في ضمان اعتماد نظام حماية قمرة القيادة "الطوق" في 2018 - والذي كان له دور كبير في حماية شارل لوكلير سائق ساوبر آنذاك في حادثة سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

بدأ وايتينغ العمل في الفورمولا واحد منذ انضمامه إلى "فيا" مع فريق "هيسكيث"، بالرغم من أنه عرف بدوره في الترقي ضمن فريق برابهام تحت إدارة بيرني إكليستون، ليصبح لاحقاً كبير الميكانيكيين.

كما لعب دوراً كبيراً في مساعدة نيلسون بيكيه على حصد لقب السائقين في 1982 و1983، كما بقي مع الفريق حتى بيعه بعد ذلك بخمس سنوات.

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