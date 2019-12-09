جوائز أوتوسبورت 2019: ألبون يتلقى جائزة "ناشئ العام"

قدم البريطاني من أصول تايلاندية أداءً قوياً في بداية موسمه، حيث وصل إلى مراكز النقاط خمس مرات، كما أحرز المركز السادس في سباق جائزة ألمانيا الكبرى الفوضوي.

لاحقاً، تمت المبادلة بينه وبين بيير غاسلي سائق فريق ريد بُل الأساسي، حيث عاد الفرنسي إلى صفوف تورو روسو. وأثبت ألبون أداءه المتميز بشكل مباشر في سبا حين انطلق من آخر الترتيب لينهي السباق خامساً، كما واصل زخمه حتى نهاية الموسم.

أنهى ألبون موسمه كأفضل ناشئ وبالمركز الثامن ضمن بطولة السائقين، كما ضمن موسماً ثانياً مع ريد بُل في 2020.

حيث قال: "كنت مسروراً حتى بفرصتي في الفورمولا إي. لكن وصولي إلى تورو روسو كان فرصة رائعة. وبعد ستة أشهر شعرتُ بالراحة خلف المقود حيث وصلت العطلة الصيفية وأنا مرتاح".

وأكمل: "تلقيت اتصالاً من الرجل (هيلموت ماركو)، محادثة بطول 20 ثانية، كي يقول أنني بتّ ضمن صفوف الفريق الأساسي. لقد سار كل شيء بشكل جيد، وما زال أمامي الكثير لتحسينه، أعلم هذا. لكنني مسرور".

وواجه ألبون منافسة على جائزة أفضل ناشئ من قبل لاندو نوريس نجم مكلارين وجورج راسل سائق ويليامز، إضافة إلى كولتون هيرا ناشئ إندي كار.

يشار إلى أن نوريس تلقى جائزة أفضل سائق بريطاني لهذا العام ضمن حفل توزيع الجوائز أيضاً، حيث تمّ فصل الفائز بجائزة سائق العام عن هذه الجائزة للمرة الأولى في تاريخ الحفل.