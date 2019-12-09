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جوائز أوتوسبورت 2019: هاميلتون يتلقى جائزة "سائق العام"

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جوائز أوتوسبورت 2019: هاميلتون يتلقى جائزة "سائق العام"
09-12-2019

تلقى لويس هاميلتون سائق مرسيدس جائزة "سائق العام" وذلك ضمن حفل توزيع جوائز أوتوسبورت العالمية لعام 2019.

ظهرت توقعات أولية قبيل الموسم بأن مرسيدس وهاميلتون سيبدآن حملة الدفاع عن اللقب خلف فيراري، لكن ومع بداية الموسم من جائزة أستراليا الكبرى، بدأ مسلسل الانتصارات المتتالية، لينتهي العام بلقب مزدوج سادس لمرسيدس.

ونجح البريطاني بحسم لقبه السادس قبل سباقين من نهاية الموسم، كما أحرز فوزه رقم 11 لموسم 2019 خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي، ليسجل 413 نقطة من 21 سباقاً.

وكانت هذه الجائزة السابعة له ضمن الفئة التي يشارك فيها سائقون عالميون من جميع فئات عالم سباقات السيارات.

ولم يتواجد هاميلتون ضمن الحفل لتلقي جائزته، إذ كان يستعد لحدث المبادلة بينه وبين فالنتينو روسي أسطورة سباقات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

لكن هاميلتون أرسل رسالة مسجلة خاصة، جاء فيها: "أود الاعتذار لعدم قدرتي على التواجد الليلة، لكنني أود توجيه الشكر إلى القائمين على الجائزة وإلى متابعيّ. يشرّفني تلقي هذه الجائزة، آمل أن يحظى الجميع بفترة أعياد مجيدة".

وكان كل من جوزيف نيوغاردن بطل إندي كار، رينيه راست سائق أودي في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" وجون-إريك فيرن الذي بات أول سائق يحرز لقبين في الفورمولا إي، منافسي هاميلون الأساسيين على جائزة الفئة.

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