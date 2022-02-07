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جوائز أوتوسبورت 2021: فيرشتابن يتلقى جائزة "سائق العام"

تلقى ماكس فيرشتابن بطل العالم لموسم 2021 في الفورمولا واحد، جائزة "سائق العام" خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت المقدمة من قبل بيريللي.

جوائز أوتوسبورت 2021: فيرشتابن يتلقى جائزة "سائق العام"

أنهى فيرشتابن هيمنة هاميلتون على ألقاب الفورمولا واحد ليحرز أول لقبٍ له في الفئة الملكة بعد مجريات سباق أبوظبي الختامي المثير للجدل.

وصوّت القراء والمتابعون للهولندي كأفضل سائقي الموسم المنصرم، أمام غريمه لويس هاميلتون، أليس بالو سائق إندي كار ونيك دي فريز حامل لقب الفورمولا إي.

وتمّ إعلان فيرشتابن كفائز بالجائزة يوم 6 فبراير/شباط خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بشكل مباشر في "غروسفينور هاوس" وذلك بعد أن تمت إقامته بشكل افتراضي فقط في نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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حيث قال فيرشتابن في تسجيل بثَ أثناء الحفل: "بداية، أود توجيه الشكر الكبير لكم، لجميع المتابعين على تصويتهم لي للفوز بهذه الجائزة. وعلى الجميع للدعم الرائع طوال الموسم".

وأكمل: "أود توجيه الشكر إلى ريد بُل وهوندا على منحي سيارة قادرة على الفوز باللقب".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل بطل العالم للفورمولا واحد 2021

ماكس فيرشتابن، ريد بُل بطل العالم للفورمولا واحد 2021

تصوير: صور موتورسبورت

وتلقى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الجائزة بالنيابة عن فيرشتابن، حيث قال: "من الواضح أنه تقدم ونضج على مر المواسم. طريقة قيادته الموسم الماضي كانت مذهلة في مواجهة لويس هاميلتون الذي قدم أقوى مواسمه".

وتابع: "تصدر ماكس لفاتٍ أكثر من أي سائق آخر وفاز بأكثر عدد من السباقات، وهو يستحق هذه الجائزة بالتأكيد".

وتُمنح هذه الجائزة لأفضل سائق في العام منذ 1982، ومن بين السائقين الذين فازوا بها إيرتون سينا، مايكل شوماخر، ميكا هاكينن وسيباستيان فيتيل، أما السائقون البريطانيون الذين تلقوها هم نايجل مانسل، دايمون هيل، جنسن باتون ولويس هاميلتون.

 

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