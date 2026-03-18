تبدو فيراري، تحت الإدارة التقنية للويك سيرا، فريقاً لا يخشى استكشاف المناطق الرمادية في القوانين التقنية لبطولة الفورمولا 1.

ويبدو أن المدير التقني الفرنسي قد أعاد إحياء مفهوم كان قد تم الترويج له من قبل سيرجيو ماركيوني خلال المرحلة المبكرة من رئاسته لفيراري.

وفقاً للمدير المولود في أبروتسو، يجب استكشاف جميع "المناطق الرمادية" في القوانين التقنية للفورمولا 1 كجزء لا يتجزأ من المنافسة والابتكار. وكانت رؤيته تستند إلى فكرة أن الفورمولا 1 يجب أن تكون ساحة لتحدٍ تقني حر، بدلاً من أن تكون مجموعة من القوانين الصارمة التي تُقلّص الأداء.

"من بين مئة حلّ على حدود القوانين" "قد يتم حظر بعضها، لكن الأخرى ستبقى على السيارة"

تفاصيل "هيلو" على سيارة فيراري الصورة من قبل: Wan Mikhail Roslan / NurPhoto via Getty Images

ولتوضيح ذلك، قدمت سكوديريا فيراري زعنفة صغيرة غريبة تم تثبيتها على الدعامة الأمامية للـ"هالو" في جائزة الصين الكبرى – إلى جانب جانحها الخلفي الشهير "ماكارينا".

وقد ظهرت خلال التجارب الحرة، ثم استُخدمت في التصفيات المؤهلة للسباق القصير والسباق القصير نفسه، لكنها اختفت في تصفيات يوم السبت، وبالتالي لم تُشاهد في السباق الرئيسي.

وقد أفاد مراسلو "ذا ريس" أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، هو من أثار الشكوك حول قانونيتها، رغم أن المسؤولين التقنيين بقيادة جو باور كانوا قد وافقوا عليها في البداية.

ومع ذلك، يبدو أن ما أقلق فيراري هو تقرير من فريق منافس، يُزعم أنه هدد بتقديم احتجاج رسمي بعد السباق.

تمّ تصميم هذا الحل لإعادة توجيه تدفق الهواء إلى الأعلى في منطقة من قمرة القيادة قد تتعرض للاضطراب الهوائية.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Lars Baron / Getty Images

وقد تمت إزالته قبل تصفيات بعد ظهر يوم السبت، حيث اعتقد الفريق أنه لن يجلب سوى تحسن قابل للقياس ببضعة أجزاء من الثانية، ولم يكن من المجدي المخاطرة بالمركزين الثالث والرابع في الصين للدفاع عن حلّ كان، في أفضل الأحوال، محل شك.

وعند النظر عن كثب إلى هذا الابتكار الصغير، تمكن ملاحظة أنه لم يكن مصنوعاً من المعدن كما قد توحي به انعكاسات الضوء، بل من مادة بلاستيكية.

وبالتالي، قد يمكن اعتباره كعنصر إضافي ليس من المكونات الهيكلية للـ "هالو".