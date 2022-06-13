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جنوب أفريقيا تُنافس على موقعٍ لها في روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2023

قد تعود الفورمولا واحد لإحياء جائزة جنوب أفريقيا الكبرى في العام المقبل في ظلّ محادثات جارية بين القائمين على البطولة ومنظّمي الحدث في كيالامي.

جنوب أفريقيا تُنافس على موقعٍ لها في روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2023

استضافت جنوب أفريقيا آخر جائزة كبرى لها في كيالامي في 1993، والتي نظّمت كذلك سباقات بين 1967 و1985 قبل أن تعود إلى الروزنامة في 1992 لعامين.

وكجزء من دفع الفورمولا واحد للتسابق على جميع قارات الكرة الأرضيّة وتبنّي مرتبتها كـ "بطولة للعالم"، تجري المحادثات لعودة محتملة إلى جنوب أفريقيا منذ فترة.

وعلى إثر جائزة أذربيجان الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، سافر ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة إلى جنوب أفريقيا للقاء المسؤولين عن حلبة كيالامي والأطراف الأخرى المعنيّة للتفاوض أكثر بشأن إحياء السباق.

وبالرغم من أنّ 2024 اعتُبر الموعد الأنسب لعودة السباق، يُتفهّم الآن بأنّ الفورمولا واحد قد تعود في الموسم المقبل، وذلك بناءً على مدى نجاح المحادثات في الأسابيع المقبلة.

وستزيد عودة كيالامي من ازدحام الروزنامة بالفعل، حيث من الممكن أن تشهد ارتفاع عدد السباقات إلى 24 وهو الحدّ الأقصى وفق اتّفاقيّة الكونكورد الحاليّة.

إذ تمّ تأكيد جائزة قطر الكبرى لتعود إلى الروزنامة ضمن صفقة بعشرة أعوام على إثر النسخة الافتتاحيّة في العام الماضي، بينما تمّ الإعلان عن إقامة جائزة لاس فيغاس الكبرى في نوفمبر 2023.

كما تملك الصين عقدًا مع البطولة للعودة إلى الروزنامة في العام المقبل، بالرغم من أنّ موقعها لا يزال غير واضحٍ بالنظر إلى قيود البلاد المتواصلة بشأن فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يتمّ التخلي عن جائزة فرنسا الكبرى بين الجوائز الحاليّة مع انتهاء عقدها هذا العام، كما أنّ الشكوك لا تزال تحوم حول مستقبل جائزة بلجيكا الكبرى في سبا.

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