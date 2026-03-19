جميع مدراء فريق أستون مارتن على مرّ تاريخه

كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد كشف في وقت سابق من اليوم الخميس أنّ الخبير التقني البريطاني، الذي تولّى المنصب فقط مع بداية الموسم خلفًا لـ آندي كاول، سيُسلّم القيادة من أجل العودة إلى دوره الأساسي داخل الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له.

وهذا يعني أنّ أستون مارتن سيكون قد تعاقد مع خامس مدير فريق له منذ انضمامه إلى شبكة الفورمولا 1 في 2021، فمن هم الأربعة الأوائل؟

أوتمار زافناور – 2021

قاد أوتمار زافناور الفريق خلال عدة مراحل انتقالية – من حقبة فورس إنديا السابقة إلى مرحلة ريسينغ بوينت بعد تدخّل لورنس سترول لإنقاذ الفريق.

وعندما تم إطلاق اسم أستون مارتن في 2021، بقي زافناور في منصبه، لكنّ فترته لم تستمر سوى موسم واحد مع ألوان الأخضر الشهيرة للشركة البريطانية.

وفي أوائل يناير 2022، أُعلن رحيله، وهو أمر لم يكن مفاجئًا بعد تعيين المدير السابق لفريق مكلارين مارتن ويتمارش مديرًا تنفيذيًا قبل أربعة أشهر.

وغادر زافناور بعد أن قاد الفريق إلى المركز السابع في بطولة الصانعين لعام 2021، حيث حلّ سيباستيان فيتيل ولانس سترول في المركزين 12 و13 في ترتيب السائقين.

وانتقل لاحقًا إلى ألبين في تجربة لم تُكلل بالنجاح.

مايك كراك – 2022-2024

تم اختيار مايك كراك، الرئيس السابق لرياضة المحركات في بي.إم.دبليو، لخلافة زافناور قبل موسم 2022.

وجرى استقطاب اللوكسمبورغي بدعم كبير من ويتمارش، الذي قال حينها: "مايك كراك هو النوع المناسب تمامًا من مديري الفرق الديناميكيين والعصريين".

وكان كراك جزءًا من حملة توظيف واسعة بدأها سترول الأب لبناء فريق قادر على المنافسة على القمة، حيث انضم في الفترة نفسها تقريبًا مع المدير التقني الجديد دان فالوز القادم من ريد بُل.

وقاد الفريق خلال مرحلة توسّع كبيرة مع تشييد منشأة تقنية متطورة في سيلفرستون، وظهر التقدم على الحلبة في 2023، خصوصًا مع فرناندو ألونسو الذي نافس أحيانًا الفرق الثلاثة الكبرى.

وكان الفوز الأول قريبًا في جائزة موناكو الكبرى، لكن التراجع بدأ بعدها، لينهي الفريق موسم 2024 في المركز الخامس في بطولة الصانعين.

وبعد ثلاثة أعوام في المنصب، تم إبعاده عن الدور، لكنه بقي ضمن الفريق كمدير للعمليات على الحلبة.

آندي كاول – 2025

انضم آندي كاول، خبير وحدات الطاقة السابق لدى مرسيدس، إلى أستون مارتن قبل خمسة أشهر من تولّيه منصب مدير الفريق، جامعًا بين هذا الدور ومنصب المدير التنفيذي.

ووُصفت التغييرات حينها بأنها "تطور طبيعي ضمن الخطط متعددة السنوات"، لكنها انتهت ببقاء كاول في المنصب لموسم واحد فقط.

وفي نوفمبر 2025، أعلن الفريق نقله إلى دور جديد للإشراف على الشراكة مع هوندا، مفسحًا المجال أمام نيوي ليصبح مدير فريق للمرة الأولى في مسيرته.

وخلال فترة كاول، أنهى الفريق الموسم في المركز السابع في بطولة الصانعين، وكانت أفضل نتائجه المركز الخامس في جائزة المجر الكبرى، مع معاناة السيارة من مقاومة هوائية مفرطة.

أدريان نيوي – 2026

قد تكون فترة نيوي كمدير فريق قصيرة، لكنها لم تكن هادئة على الإطلاق.

فقد جاءت بداية أستون مارتن في حقبة اللوائح الجديدة بمثابة كابوس، إذ لم تتمكن وحدة طاقة هوندا حتى الآن من إكمال مسافة سباق كاملة.

وقدم نيوي إحاطة إعلامية لافتة خلال جائزة أستراليا الكبرى، كشف فيها مدى تأخر الشراكة الجديدة، مشيرًا إلى نقص في البطاريات الاحتياطية، واهتزازات تثير مخاوف صحية للسائقين، إضافة إلى أن الفريق لم يُبلّغ بتفكك طاقم هوندا السابق مع ريد بُل إلا في نوفمبر.

وسيسمح عودته إلى دور تقني لنيوي بالتركيز على ما يجيده أكثر، لكنه يعني مزيدًا من التغييرات داخل الفريق في سعيه للوصول إلى قمة الفورمولا 1 وتحقيق طموحات استثمارات سترول.