 جميع فرق الفورمولا واحد العشرة توقع على اتفاقية كونكورد الجديدة

خاضت البطولة محادثات مطولة مع الفريق حيال اتفاقية كونكورد الجديدة، والتي تحكم النواحي المالية للفورمولا واحد. حيث ستستبدل الاتفاقية الحالية مع بداية العام المقبل.

وكان قد تم تحديد موعد نهائي للتوقيع يوم 18 أغسطس/آب، وبالرغم من تحفظات بعض الفرق مثل مرسيدس خلال طريقة سير المفاوضات، لكن الأغلبية أكدت الرغبة بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة.

وتبع ذلك تأكيد فريق مكلارين توقيعه ليكون أول الفرق، تلتها فيراري وويليامز.

وأعلنت "فيا" اليوم الأربعاء أن جميع الفرق العشرة قد وقعت ضمن الموعد النهائي المقرر، لتكتمل جميع إجراءات اتفاقية الكونكورد الجديدة.

حيث جاء في بيان مشترك من قبل "فيا" والفورمولا واحد: "تؤكد ’فيا’ والفورمولا واحد اليوم أن جميع الفرق قد وافقت على اتفاقية كونكورد الجديدة".

وأكمل البيان: "يأتي ذلك بعد نقاشات مكثّفة خلال الأشهر الـ 12 السابقة مع جميع الفرق، الفورمولا واحد و’فيا’".

وتابع: "ستضمن هذه الاتفاقية مستقبلاً مستداماً على المدى الطويل للفورمولا واحد بالتزامن مع القوانين الجديدة والتي أعلن عنها شهر أكتوبر 2019 والتي ستُطبق عام 2022، والتي ستعمل على خفض التكاليف المالية والفوارق بين الفرق على المسار، ما سيساعد في تحسين المنافسة ورفع مستويات التنافس على الحلبة، وهذا ما يودّه المتابعون".

وكانت البطولة تهدف لإكمال اتفاقية كونكورد الجديدة في وقت أبكر، لكن الأمور تأخرت بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره.

من جهته، عبّر تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة عن سروره لإكمال الاتفاقية بشكل سريع، مؤكداً أن ذلك يمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة.

فقال: "لقد كان هذا العام استثنائياً على صعيد العالم أجمع، ونحن فخورون من وحدة الفورمولا واحد في الأشهر الأخيرة والعودة إلى السباقات بطريقة آمنة".

وأكمل: "جميع المتابعين يودون سباقات حماسية أكثر تقارباً ومنافسات محتدمة، وفرصاً أمام كل فريق للوصول إلى منصة التتويج. لذا فإن اتفاقية كونكورد الجديدة بالتضافر مع قوانين 2022، ستضع الأساس لتحويل كل ذلك إلى واقع، وإنشاء بيئة عادلة من النواحي المادية والتنافسية".

أما جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، فقال: "إن اتفاقية كونكورد الجديدة بين ’فيا’، الفورمولا واحد وجميع الفرق العشرة الحالية، تضمن مستقبلاً مستقراً للبطولة".

وأكمل: "خلال تاريخها الذي يمتد على سبعين عاماً، لطالما امتلكت الفورمولا واحد معدل تطوير مثيراً للإعجاب، ولطالما دفعت نحو الحدود القصوى لنواحي السلامة، التقنية والمنافسة. واليوم تمّ تأكيد بداية الفصل المثير الجديد من تاريخها".

واختتم: "خلال هذه التحديات العالمية غير المسبوقة التي يواجهها الجميع حالياً، أشعر بالفخر من الطريقة التي عمل بها مالكو الأسهم التجارية للفورمولا واحد معاً خلال الأشهر الأخيرة نحو مصلحة الرياضة والمتابعين، والاتفاق على طريق نحو مستقبل أكثر استدامة، عدلاً وحماسةً في المنافسات ضمن قمة رياضة السيارات".

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