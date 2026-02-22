تتجه جميع الأنظار الآن إلى الجولة الافتتاحية من موسم 2026 للفورمولا 1 بعد انتهاء تجارب ما قبل الموسم يوم الجمعة الماضي، لتُسدل الستارة على تسعة أيام من التجارب بين البحرين وبرشلونة.

وذلك قبل جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 6 إلى 8 مارس، والتي ستطلق حقبة جديدة للبطولة مع التغييرات التنظيمية الواسعة والثورية..

فكيف تبدو الفرق قبل ذلك؟ إليكم الإحصائيات الرئيسية من اختبارات وتجارب ما قبل الموسم!

فيراري تهيمن على جداول الأزمنة

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

لو أن التجارب قدمت صورة واضحة عن ترتيب موازين القوى، لكان فريق فيراري يقفز فرحًا، بعدما سجل لويس هاميلتون أسرع لفة إجمالية خلال ثلاثة أيام من التجارب في برشلونة، بينما كان شارل لوكلير الأسرع خلال الأيام الستة في البحرين.

لكن بالطبع، كل ذلك يأتي مع التحفظات المعتادة في الاختبارات والتجارب؛ مثل إخفاء السرعة الحقيقية، إلا أن من الأمور المثيرة للاهتمام مقارنة توقيت لوكلير النهائي مع أفضل لفة من اختبارات البحرين العام الماضي. ففي عام 2025، تصدر سائق ويليامز كارلوس ساينز الترتيب بزمن 1:29.348 دقيقة، أي أسرع بنحو 2.5 ثانية من زمن لوكلير البالغ 1:31.992 دقيقة.

أزمنة اختبارات برشلونة

P السائق الفريق اللفات الأزمنة (الأيام) 1 هاميلتون فيراري 209 1:16:348 ( يوم 5) 2 راسل مرسيدس 265 1:16:445 ( يوم 4) 3 نوريس مكلارين 163 1:16:594 ( يوم 5) 4 لوكلير فيراري 231 1:16:653 ( يوم 5) 5 أنتونيللي مرسيدس 237 1:17:081 ( يوم 4) 6 بياستري مكلارين 128 1:17:446 ( يوم 5) 7 فيرستابن ريد بُل 145 1:17:586 ( يوم 5) 8 غاسلي ألبين 231 1:17:707 ( يوم 5) 9 حجار ريد بُل 158 1:18:159 ( يوم 1) 10 أوكون هاس 243 1:18:393 ( يوم 5) 11 بيرمان هاس 148 1:18:423 ( يوم 5) 12 لينبلاد ريسينغ بولز 167 1:18:451 ( يوم 4) 13 لاوسون ريسينغ بولز 152 1:18:840 ( يوم 4) 14 كولابينتو ألبين 118 1:19:150 ( يوم 3) 15 هلكنبرغ آودي 145 1:19:870 ( يوم 5) 16 بورتوليتو آودي 90 1:20:179 ( يوم 5) 17 ألونسو أستون مارتن 61 1:20:795 ( يوم 5) 18 بوتاس كاديلاك 87 1:20:920 ( يوم 5) 19 بيريز كاديلاك 77 1:21:024 ( يوم 4) 20 سترول أستون مارتن 5 1:46:404 ( يوم 4)

أزمنة تجارب البحرين الأولى

P السائق الفريق اللفات الأزمنة (الأيام) Pneus 1 أنتونيللي مرسيدس 94 1:33:669 ( يوم 3) C3 2 راسل مرسيدس 188 1:33:918 ( يوم 3) C3 3 هاميلتون فيراري 202 1:34:209 ( يوم 3) C3 4 لوكلير فيراري 219 1:34:273 ( يوم 2) C3 5 بياستري مكلارين 215 1:34:549 ( يوم 3) C3 6 نوريس مكلارين 207 1:34:669 ( يوم 1) C2 7 فيرستابن ريد بُل 197 1:34:798 ( يوم 1) C3 8 بيرمان هاس 200 1:35:394 ( يوم 2) C3 9 حجار ريد بُل 146 1:35:561 ( يوم 2) C3 10 أوكون هاس 190 1:35:578 ( يوم 1) C3 11 كولابينتو ألبين 172 1:35:806 ( يوم 3) C3 12 هلكنبرغ آودي 178 1:36:291 ( يوم 3) C3 13 بورتوليتو آودي 176 1:36:670 ( يوم 2) C3 14 غاسلي ألبين 146 1:36:723 ( يوم 2) C3 15 ألبون ويليامز 208 1:36:793 ( يوم 3) C3 16 لاوسون ريسينغ بولز 169 1:36:808 ( يوم 3) C3 17 بوتاس كاديلاك 153 1:36:824 ( يوم 2) C3 18 ساينز ويليامز 214 1:37:186 ( يوم 3) C2 19 بيريز كاديلاك 167 1:37:365 ( يوم 3) C3 20 لينبلاد ريسينغ بولز 158 1:37:470 ( يوم 2) C3 21 سترول أستون مارتن 108 1:38:165 ( يوم 3) C3 22 ألونسو أستون مارتن 98 1:38:248 ( يوم 2) C3

أزمنة تجارب البحرين الثانية

P السائق الفريق اللفات الأزمنة (الأيام) Pneus 1 لوكلير فيراري 202 1:31:992 ( يوم 3) C4 2 أنتونيللي مرسيدس 197 1:32:803 ( يوم 2) C3 3 بياستري مكلارين 222 1:32:861 ( يوم 2) C3 4 نوريس مكلارين 173 1:32:871 ( يوم 3) C3 5 فيرستابن ريد بُل 204 1:33:109 ( يوم 3) C3 6 راسل مرسيدس 235 1:33:197 ( يوم 3) C3 7 هاميلتون فيراري 122 1:33:408 ( يوم 2) C3 8 غاسلي ألبين 179 1:33:421 ( يوم 3) C5 9 بيرمان هاس 199 1:33:487 ( يوم 3) C4 10 بورتوليتو آودي 171 1:33:755 ( يوم 3) C4 11 كولابينتو ألبين 180 1:33:818 ( يوم 2) C5 12 هلكنبرغ آودي 186 1:33:987 ( يوم 2) C4 13 لينبلاد ريسينغ بولز 240 1:34:149 ( يوم 3) C4 14 أوكون هاس 205 1:34:201 ( يوم 2) C4 15 حجار ريد بُل 125 1:34:260 ( يوم 1) C4 16 ساينز ويليامز 196 1:34:342 ( يوم 3) C5 17 لاوسون ريسينغ بولز 167 1:34:532 ( يوم 2) C4 18 ألبون ويليامز 172 1:34:555 ( يوم 2) C5 19 بوتاس كاديلاك 131 1:35:290 ( يوم 3) C3 20 بيريز كاديلاك 135 1:35:369 ( يوم 2) C5 21 سترول أستون مارتن 32 1:35:974 ( يوم 1) C3 22 ألونسو أستون مارتن 96 1:36:536 ( يوم 1) C3

راسل ولوكلير وأوكون يلفتون الأنظار من حيث عدد الكيلومترات

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Sona Maleterova / Getty Images

الأولوية في تجارب ما قبل الموسم ليست بالضرورة تسجيل أسرع لفة، بل إكمال أكبر عدد ممكن من الكيلومترات، وقد برز جورج راسل وشارل لوكلير وإستيبان أوكون بشكل خاص بتجاوزهم حاجز 3000 كيلومتر.

وهذا يزيد بنحو 500 كيلومتر عن متوسط المسافة التي قطعها السائقون خلال الأيام التسعة، مع وجود عدة استثناءات بارزة في آخر الترتيب. ويشمل ذلك ويليامز بطبيعة الحال بسبب غياب الفريق عن برشلونة، في حين كانت كاديلاك وأستون مارتن أيضًا في أسفل الجدول نتيجة مشاكل متكررة ضربت كلا الفريقين يومًا بعد يوم.

السائق الفريق برشلونة (كلم) البحرين 1 (كلم) البحرين 2 (كلم) عدد الكيلومترات الإجمالي راسل مرسيدس 1234 1018 1271 3523 لوكلير فيراري 1076 1185 1093 3354 أوكون هاس 1138 1028 1110 3269 بياستري مكلارين 596 1164 1202 2961 لينبلاد ريسينغ بولز 778 855 1299 2932 بيرمان هاس 689 1082 1077 2849 فيرستابن ريد بُل 675 1066 1104 2846 غاسلي ألبين 1076 790 969 2835 نوريس مكلارين 759 1120 936 2816 هاميلتون فيراري 973 1093 660 2727 أنتونيللي مرسيدس 1103 509 1066 2679 هلكنبرغ آودي 675 963 1007 2645 لاوسون ريسينغ بولز 708 915 904 2526 كولابينتو ألبين 550 931 974 2455 بورتوليتو آودي 419 953 926 2297 ساينز ويليامز 0 1158 1061 2219 حجار ريد بُل 736 790 677 2203 ألبون ويليامز 0 1126 931 2057 بيريز كاديلاك 359 904 731 1993 بوتاس كاديلاك 405 828 709 1942 ألونسو أستون مارتن 284 815 520 1334 سترول أستون مارتن 23 608 173 781

مرسيدس وهاس وفيراري تتجاوز حاجز 6000 كيلومتر

أوليفر بيرمان، هاس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

على صعيد الفرق، تجاوزت ثلاثة فرق حاجز 6000 كيلومتر: هاس، مرسيدس، وفيراري. وليس مفاجئًا بالنسبة للأخيرين نظرًا لتواجدهما الدائم في المقدمة، لكن وصول هاس إلى هذا الرقم يُعد أمرًا مثيرًا للإعجاب، رغم أنه لا يترجم بالضرورة إلى أزمنة لفات سريعة، إذ لا يزال من المتوقع أن يبقى الفريق الأمريكي في وسط الترتيب.

في أماكن أخرى، قدمت آودي – الوافدة الجديدة – عملًا منتظمًا باقترابها من حاجز 5000 كيلومتر، بينما تمكنت ويليامز، رغم غيابها عن برشلونة، من تجاوز 4000 كيلومتر خلال ستة أيام فعليًا من التشغيل.

وعلى الطرف الآخر تمامًا من الجدول جاءت أستون مارتن، التي عانت من العديد من المشاكل، خصوصًا مع وحدة الطاقة الجديدة من هوندا.

الفريق المحرك برشلونة (كلم) البحرين 1 (كلم) البحرين 2 (كلم) عدد الكيلومترات الإجمالي مرسيدس مرسيدس 2338 1526 2338 6202 هاس فيراري 1821 2111 2186 6118 فيراري فيراري 2049 2279 1753 6081 مكلارين مرسيدس 1355 2284 2138 5777 ريسينغ بولز ريد بُل فورد 1486 1770 2203 5458 ألبين مرسيدس 1625 1721 1943 5289 ريد بُل ريد بُل فورد 1411 1856 1781 5048 آودي آودي 1094 1916 1932 4942 ويليامز مرسيدس 0 2284 1992 4276 كاديلاك فيراري 764 1732 1440 3935 أستون مارتن هوندا 307 1115 693 2115

محرك مرسيدس أكمل نصف دورة حول الأرض

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

مع وجود أربعة فرق تعمل بمحركات مرسيدس، لم يكن مفاجئًا أن تتصدر العلامة الألمانية من حيث عدد الكيلومترات المقطوعة. فبتجاوز حاجز 20 ألف كيلومتر من التشغيل، أكملت المحركات سداسية الأسطوانات الهجينة ذات النجمة الثلاثية رمزيًا نصف دورة حول الأرض (إذ يبلغ محيط الأرض نحو 40 ألف كيلومتر).

لكن عند مقارنة إجمالي هذه المسافة بعدد الفرق المستخدمة للمحرك، فإن المتوسط لكل فريق يبدو متقاربًا بين مرسيدس وفيراري، التي تزود ثلاثة فرق بينها الفريق المصنّع نفسه.

كما قدمت ريد بُل-فورد جهدًا ممتازًا في ظهورها الأول، بمتوسط يزيد على 5000 كيلومتر عبر فريقيها، وعلى مستوى مقارب لمزودي الطاقة الأكثر خبرة مثل مرسيدس وفيراري. أما آودي فقد قدمت مستوى قويًا أيضًا، بينما حلّت هوندا في ذيل القائمة مع أستون مارتن، كما بدا متوقعًا.

مزوّد المحركات برشلونة (كلم) البحرين 1 (كلم) البحرين 2 (كلم) عدد الكيلومترات الإجمالي الكيلومترات الوسطية لكل فريق مرسيدس 5318 7815 8410 21 544 5386 فيراري 4615 6121 5380 16 116 5372 ريد بُل فورد 2897 3626 3983 10 506 5253 آودي 1094 1916 1932 4942 4942 هوندا 307 1115 693 2115 2115