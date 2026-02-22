جميع الإحصائيات الهامة من تحارب ما قبل موسم 2026 للفورمولا 1 في البحرين
بعد تجارب مزدوجة قبل موسم 2006 للفورمولا 1 في البحرين، هذه هي أهم الإحصائيات التي تقف خلف مجريات الأحداث
تتجه جميع الأنظار الآن إلى الجولة الافتتاحية من موسم 2026 للفورمولا 1 بعد انتهاء تجارب ما قبل الموسم يوم الجمعة الماضي، لتُسدل الستارة على تسعة أيام من التجارب بين البحرين وبرشلونة.
وذلك قبل جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 6 إلى 8 مارس، والتي ستطلق حقبة جديدة للبطولة مع التغييرات التنظيمية الواسعة والثورية..
فكيف تبدو الفرق قبل ذلك؟ إليكم الإحصائيات الرئيسية من اختبارات وتجارب ما قبل الموسم!
فيراري تهيمن على جداول الأزمنة
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images
لو أن التجارب قدمت صورة واضحة عن ترتيب موازين القوى، لكان فريق فيراري يقفز فرحًا، بعدما سجل لويس هاميلتون أسرع لفة إجمالية خلال ثلاثة أيام من التجارب في برشلونة، بينما كان شارل لوكلير الأسرع خلال الأيام الستة في البحرين.
لكن بالطبع، كل ذلك يأتي مع التحفظات المعتادة في الاختبارات والتجارب؛ مثل إخفاء السرعة الحقيقية، إلا أن من الأمور المثيرة للاهتمام مقارنة توقيت لوكلير النهائي مع أفضل لفة من اختبارات البحرين العام الماضي. ففي عام 2025، تصدر سائق ويليامز كارلوس ساينز الترتيب بزمن 1:29.348 دقيقة، أي أسرع بنحو 2.5 ثانية من زمن لوكلير البالغ 1:31.992 دقيقة.
أزمنة اختبارات برشلونة
|P
|السائق
|الفريق
|اللفات
|الأزمنة (الأيام)
|1
|هاميلتون
|فيراري
|209
|1:16:348 ( يوم 5)
|2
|راسل
|مرسيدس
|265
|1:16:445 ( يوم 4)
|3
|نوريس
|مكلارين
|163
|1:16:594 ( يوم 5)
|4
|لوكلير
|فيراري
|231
|1:16:653 ( يوم 5)
|5
|أنتونيللي
|مرسيدس
|237
|1:17:081 ( يوم 4)
|6
|بياستري
|مكلارين
|128
|1:17:446 ( يوم 5)
|7
|فيرستابن
|ريد بُل
|145
|1:17:586 ( يوم 5)
|8
|غاسلي
|ألبين
|231
|1:17:707 ( يوم 5)
|9
|حجار
|ريد بُل
|158
|1:18:159 ( يوم 1)
|10
|أوكون
|هاس
|243
|1:18:393 ( يوم 5)
|11
|بيرمان
|هاس
|148
|1:18:423 ( يوم 5)
|12
|لينبلاد
|ريسينغ بولز
|167
|1:18:451 ( يوم 4)
|13
|لاوسون
|ريسينغ بولز
|152
|1:18:840 ( يوم 4)
|14
|كولابينتو
|ألبين
|118
|1:19:150 ( يوم 3)
|15
|هلكنبرغ
|آودي
|145
|1:19:870 ( يوم 5)
|16
|بورتوليتو
|آودي
|90
|1:20:179 ( يوم 5)
|17
|ألونسو
|أستون مارتن
|61
|1:20:795 ( يوم 5)
|18
|بوتاس
|كاديلاك
|87
|1:20:920 ( يوم 5)
|19
|بيريز
|كاديلاك
|77
|1:21:024 ( يوم 4)
|20
|سترول
|أستون مارتن
|5
|1:46:404 ( يوم 4)
أزمنة تجارب البحرين الأولى
|P
|السائق
|الفريق
|اللفات
|الأزمنة (الأيام)
|Pneus
|1
|أنتونيللي
|مرسيدس
|94
|1:33:669 ( يوم 3)
|C3
|2
|راسل
|مرسيدس
|188
|1:33:918 ( يوم 3)
|C3
|3
|هاميلتون
|فيراري
|202
|1:34:209 ( يوم 3)
|C3
|4
|لوكلير
|فيراري
|219
|1:34:273 ( يوم 2)
|C3
|5
|بياستري
|مكلارين
|215
|1:34:549 ( يوم 3)
|C3
|6
|نوريس
|مكلارين
|207
|1:34:669 ( يوم 1)
|C2
|7
|فيرستابن
|ريد بُل
|197
|1:34:798 ( يوم 1)
|C3
|8
|بيرمان
|هاس
|200
|1:35:394 ( يوم 2)
|C3
|9
|حجار
|ريد بُل
|146
|1:35:561 ( يوم 2)
|C3
|10
|أوكون
|هاس
|190
|1:35:578 ( يوم 1)
|C3
|11
|كولابينتو
|ألبين
|172
|1:35:806 ( يوم 3)
|C3
|12
|هلكنبرغ
|آودي
|178
|1:36:291 ( يوم 3)
|C3
|13
|بورتوليتو
|آودي
|176
|1:36:670 ( يوم 2)
|C3
|14
|غاسلي
|ألبين
|146
|1:36:723 ( يوم 2)
|C3
|15
|ألبون
|ويليامز
|208
|1:36:793 ( يوم 3)
|C3
|16
|لاوسون
|ريسينغ بولز
|169
|1:36:808 ( يوم 3)
|C3
|17
|بوتاس
|كاديلاك
|153
|1:36:824 ( يوم 2)
|C3
|18
|ساينز
|ويليامز
|214
|1:37:186 ( يوم 3)
|C2
|19
|بيريز
|كاديلاك
|167
|1:37:365 ( يوم 3)
|C3
|20
|لينبلاد
|ريسينغ بولز
|158
|1:37:470 ( يوم 2)
|C3
|21
|سترول
|أستون مارتن
|108
|1:38:165 ( يوم 3)
|C3
|22
|ألونسو
|أستون مارتن
|98
|1:38:248 ( يوم 2)
|C3
أزمنة تجارب البحرين الثانية
|P
|السائق
|الفريق
|اللفات
|الأزمنة (الأيام)
|Pneus
|1
|لوكلير
|فيراري
|202
|1:31:992 ( يوم 3)
|C4
|2
|أنتونيللي
|مرسيدس
|197
|1:32:803 ( يوم 2)
|C3
|3
|بياستري
|مكلارين
|222
|1:32:861 ( يوم 2)
|C3
|4
|نوريس
|مكلارين
|173
|1:32:871 ( يوم 3)
|C3
|5
|فيرستابن
|ريد بُل
|204
|1:33:109 ( يوم 3)
|C3
|6
|راسل
|مرسيدس
|235
|1:33:197 ( يوم 3)
|C3
|7
|هاميلتون
|فيراري
|122
|1:33:408 ( يوم 2)
|C3
|8
|غاسلي
|ألبين
|179
|1:33:421 ( يوم 3)
|C5
|9
|بيرمان
|هاس
|199
|1:33:487 ( يوم 3)
|C4
|10
|بورتوليتو
|آودي
|171
|1:33:755 ( يوم 3)
|C4
|11
|كولابينتو
|ألبين
|180
|1:33:818 ( يوم 2)
|C5
|12
|هلكنبرغ
|آودي
|186
|1:33:987 ( يوم 2)
|C4
|13
|لينبلاد
|ريسينغ بولز
|240
|1:34:149 ( يوم 3)
|C4
|14
|أوكون
|هاس
|205
|1:34:201 ( يوم 2)
|C4
|15
|حجار
|ريد بُل
|125
|1:34:260 ( يوم 1)
|C4
|16
|ساينز
|ويليامز
|196
|1:34:342 ( يوم 3)
|C5
|17
|لاوسون
|ريسينغ بولز
|167
|1:34:532 ( يوم 2)
|C4
|18
|ألبون
|ويليامز
|172
|1:34:555 ( يوم 2)
|C5
|19
|بوتاس
|كاديلاك
|131
|1:35:290 ( يوم 3)
|C3
|20
|بيريز
|كاديلاك
|135
|1:35:369 ( يوم 2)
|C5
|21
|سترول
|أستون مارتن
|32
|1:35:974 ( يوم 1)
|C3
|22
|ألونسو
|أستون مارتن
|96
|1:36:536 ( يوم 1)
|C3
راسل ولوكلير وأوكون يلفتون الأنظار من حيث عدد الكيلومترات
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: Sona Maleterova / Getty Images
الأولوية في تجارب ما قبل الموسم ليست بالضرورة تسجيل أسرع لفة، بل إكمال أكبر عدد ممكن من الكيلومترات، وقد برز جورج راسل وشارل لوكلير وإستيبان أوكون بشكل خاص بتجاوزهم حاجز 3000 كيلومتر.
وهذا يزيد بنحو 500 كيلومتر عن متوسط المسافة التي قطعها السائقون خلال الأيام التسعة، مع وجود عدة استثناءات بارزة في آخر الترتيب. ويشمل ذلك ويليامز بطبيعة الحال بسبب غياب الفريق عن برشلونة، في حين كانت كاديلاك وأستون مارتن أيضًا في أسفل الجدول نتيجة مشاكل متكررة ضربت كلا الفريقين يومًا بعد يوم.
|السائق
|الفريق
|برشلونة (كلم)
|البحرين 1 (كلم)
|البحرين 2 (كلم)
|عدد الكيلومترات الإجمالي
|راسل
|مرسيدس
|1234
|1018
|1271
|3523
|لوكلير
|فيراري
|1076
|1185
|1093
|3354
|أوكون
|هاس
|1138
|1028
|1110
|3269
|بياستري
|مكلارين
|596
|1164
|1202
|2961
|لينبلاد
|ريسينغ بولز
|778
|855
|1299
|2932
|بيرمان
|هاس
|689
|1082
|1077
|2849
|فيرستابن
|ريد بُل
|675
|1066
|1104
|2846
|غاسلي
|ألبين
|1076
|790
|969
|2835
|نوريس
|مكلارين
|759
|1120
|936
|2816
|هاميلتون
|فيراري
|973
|1093
|660
|2727
|أنتونيللي
|مرسيدس
|1103
|509
|1066
|2679
|هلكنبرغ
|آودي
|675
|963
|1007
|2645
|لاوسون
|ريسينغ بولز
|708
|915
|904
|2526
|كولابينتو
|ألبين
|550
|931
|974
|2455
|بورتوليتو
|آودي
|419
|953
|926
|2297
|ساينز
|ويليامز
|0
|1158
|1061
|2219
|حجار
|ريد بُل
|736
|790
|677
|2203
|ألبون
|ويليامز
|0
|1126
|931
|2057
|بيريز
|كاديلاك
|359
|904
|731
|1993
|بوتاس
|كاديلاك
|405
|828
|709
|1942
|ألونسو
|أستون مارتن
|284
|815
|520
|1334
|سترول
|أستون مارتن
|23
|608
|173
|781
مرسيدس وهاس وفيراري تتجاوز حاجز 6000 كيلومتر
أوليفر بيرمان، هاس
الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
على صعيد الفرق، تجاوزت ثلاثة فرق حاجز 6000 كيلومتر: هاس، مرسيدس، وفيراري. وليس مفاجئًا بالنسبة للأخيرين نظرًا لتواجدهما الدائم في المقدمة، لكن وصول هاس إلى هذا الرقم يُعد أمرًا مثيرًا للإعجاب، رغم أنه لا يترجم بالضرورة إلى أزمنة لفات سريعة، إذ لا يزال من المتوقع أن يبقى الفريق الأمريكي في وسط الترتيب.
في أماكن أخرى، قدمت آودي – الوافدة الجديدة – عملًا منتظمًا باقترابها من حاجز 5000 كيلومتر، بينما تمكنت ويليامز، رغم غيابها عن برشلونة، من تجاوز 4000 كيلومتر خلال ستة أيام فعليًا من التشغيل.
وعلى الطرف الآخر تمامًا من الجدول جاءت أستون مارتن، التي عانت من العديد من المشاكل، خصوصًا مع وحدة الطاقة الجديدة من هوندا.
|الفريق
|المحرك
|برشلونة (كلم)
|
البحرين 1 (كلم)
|البحرين 2 (كلم)
|عدد الكيلومترات الإجمالي
|مرسيدس
|مرسيدس
|2338
|1526
|2338
|6202
|هاس
|فيراري
|1821
|2111
|2186
|6118
|فيراري
|فيراري
|2049
|2279
|1753
|6081
|مكلارين
|مرسيدس
|1355
|2284
|2138
|5777
|ريسينغ بولز
|ريد بُل فورد
|1486
|1770
|2203
|5458
|ألبين
|مرسيدس
|1625
|1721
|1943
|5289
|ريد بُل
|ريد بُل فورد
|1411
|1856
|1781
|5048
|آودي
|آودي
|1094
|1916
|1932
|4942
|ويليامز
|مرسيدس
|0
|2284
|1992
|4276
|كاديلاك
|فيراري
|764
|1732
|1440
|3935
|أستون مارتن
|هوندا
|307
|1115
|693
|2115
محرك مرسيدس أكمل نصف دورة حول الأرض
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
مع وجود أربعة فرق تعمل بمحركات مرسيدس، لم يكن مفاجئًا أن تتصدر العلامة الألمانية من حيث عدد الكيلومترات المقطوعة. فبتجاوز حاجز 20 ألف كيلومتر من التشغيل، أكملت المحركات سداسية الأسطوانات الهجينة ذات النجمة الثلاثية رمزيًا نصف دورة حول الأرض (إذ يبلغ محيط الأرض نحو 40 ألف كيلومتر).
لكن عند مقارنة إجمالي هذه المسافة بعدد الفرق المستخدمة للمحرك، فإن المتوسط لكل فريق يبدو متقاربًا بين مرسيدس وفيراري، التي تزود ثلاثة فرق بينها الفريق المصنّع نفسه.
كما قدمت ريد بُل-فورد جهدًا ممتازًا في ظهورها الأول، بمتوسط يزيد على 5000 كيلومتر عبر فريقيها، وعلى مستوى مقارب لمزودي الطاقة الأكثر خبرة مثل مرسيدس وفيراري. أما آودي فقد قدمت مستوى قويًا أيضًا، بينما حلّت هوندا في ذيل القائمة مع أستون مارتن، كما بدا متوقعًا.
|مزوّد المحركات
|برشلونة (كلم)
|
البحرين 1 (كلم)
|البحرين 2 (كلم)
|عدد الكيلومترات الإجمالي
|الكيلومترات الوسطية لكل فريق
|مرسيدس
|5318
|7815
|8410
|21 544
|5386
|فيراري
|4615
|6121
|5380
|16 116
|5372
|ريد بُل فورد
|2897
|3626
|3983
|10 506
|5253
|آودي
|1094
|1916
|1932
|4942
|4942
|هوندا
|307
|1115
|693
|2115
|2115
شارك أو احفظ هذه القصّة
