جمعية سائقي الجائزة الكبرى تراسل "فيا" بشأن أسباب حادث إعادة الانطلاقة في موجيللو

سيتمّ التباحث في هذا الموضوع خلال اجتماع السائقين مساء الجمعة في سوتشي، وكذلك في اجتماع الجمعيّة الذي سيليه.

وقال رومان غروجان مدير الجمعيّة أنّه تحدّث هو وسيباستيان فيتيل المدير الآخر حول الحادثة مع رئيسها أليكسندر فورز وكذلك أناستازيا فاول الممثّلة القانونيّة قبل التواصل مع ماسي.

وقال غروجان: "خضنا بعض المحادثات أنا وسيباستيان وأليكس وأناستازيا. وحرّرنا رسالة إلى مايكل ماسي لمعرفة ما يُمكن تحسينه".

وأضاف: "كان الأمر عبارة عن مجموعة من العوامل الصغيرة التي أدّت إلى حادث كبير في النهاية، لكن ربّما هناك بعض التعديلات في القوانين التي من شأنها المساعدة".

وأكمل: "ذلك ما تباحثنا فيه لتفادي هكذا لحظات مرعبة. كنّا محظوظين بعدم إصابة أيّ أحد، كون الحادث وقع على سرعة عالية، وطارت سيارة نحو الحاجز الجانبيّ وكان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير".

وكان كارلوس ساينز من بين ضحايا الحادث، حيث يرغب بسماع آراء زملائه السائقين، مُشدّدًا على ضرورة إبقاء المحادثات خاصة وعدم الإفصاح عن فحواها.

وقال الإسباني: "نحتاج لتعلّم بعض الدروس، أعتقد بأنّنا لم نُسهّل نحن السائقين مهمّتنا بعد أن حاول بعضنا تخمين الانطلاقة، وهو ما عقّد المسألة لأولئك الذين في الخلف".

وأضاف: "كيف سنتفادى ذلك في المستقبل؟ نحتاج للتباحث في ذلك بشكلٍ خاص، لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج لإلقاء نظرة معمّقة في ذلك معًا، وجمع كلّ الأفكار والبحث عن الحلول للمستقبل".