فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

جماهير الفورمولا 1 تندفع للدفاع عن إسحاق حجار بعد واقعة دفعه أحد المشجعين في المكسيك

يتعين على سائق ريد بُل المثول أمام مراقبي سباق جائزة المكسيك الكبرى، بعدما أظهر مقطع مصور قيامه بدفع أحد المشجعين.

منشور: 31-10-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ليام فابر

سارع عدد من جماهير الفورمولا 1 إلى الدفاع عن إسحاق حجار، بعدما استُدعي سائق ريد بُل للمثول أمام مراقبي السباق بسبب تصرف يُشتبه في مخالفته للقواعد خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة المكسيك الكبرى. وجاء ذلك عقب انتشار مقطع مصور يُظهره وهو يدفع أحد المشجعين الذي حاول التقاط صورة سيلفي معه.

وانتشر المقطع بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، وبدا فيه أحد المشجعين وهو يندفع نحو حجار محاولًا التقاط صورة معه. وأظهر التسجيل المشجع وهو يحاول وضع ذراعه حول السائق أثناء مروره في منطقة الحظائر، قبل أن يدفعه حجار بعيدًا عنه بذراعه، ثم يوجه إليه دفعة قوية بعدما واصل المشجع ملاحقته بإلحاح.

ووقعت الحادثة بين حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة. وكان حجار قد واجه صعوبات خلال التجارب الحرة الأولى بسبب مشاكل في وحدة الطاقة حدّت من عدد لفاته، لينهي الحصة في المركز الحادي عشر، قبل أن يتقدم إلى المركز السادس مع نهاية التجارب الحرة الثانية.

ورغم انتقاد بعض الجماهير لرد فعل حجار تجاه المشجع، فإن عددًا آخر أبدى دعمه للسائق الفرنسي.

وكتب أحد المستخدمين عبر منصة "إكس"، في منشور حصد أكثر من ثلاثة آلاف إعجاب: "من المذهل حقًا أنه عندما تتعامل معه بأدب، ولا تنتهك مساحته الشخصية أو تلمسه، فإنه يكون لطيفًا جدًا مع الجماهير. مقابلة أحد السائقين امتياز، لكنها ليست حقًا مكتسبًا لأي شخص".

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وأضاف مستخدم آخر: "أحسنت يا حجار، بصراحة، على الجماهير أن تتحلى ببعض المنطق. المساحة الشخصية أمر موجود، ويجب احترامه".

وتساءل بعض المشجعين عن سبب استدعاء حجار تحديدًا للمثول أمام مراقبي السباق. حيث كتب أحد المشجعين: "لا ينبغي أن يتعرض حجار لأية عقوبة، فهذا الرجل الأكبر سنًا هو من لم يكن ينبغي له لمسه. منطقة الحظائر مكان عمل، وليست ساحة للاستعراض. السائقون بشر، وليسوا ممتلكات".

واتفق آخرون مع هذا الرأي، لكنهم رأوا أن الموقف كان من الممكن التعامل معه بصورة أفضل.

فكتب أحد المستخدمين: "ماكس محق، فالأمر أشبه بحديقة حيوانات. لا يحترم الناس المساحة الشخصية للسائقين ولا حدودهم، لكن ربما كان من الممكن التعامل مع الموقف بصورة أفضل قليلًا. كان ينبغي لأفراد الأمن التدخل في وقت أبكر".

لكن لم يكن الجميع متسامحًا مع تصرف حجار، إذ تساءل أحد المستخدمين: "هل نتظاهر بأن ما حدث أمر مقبول؟".

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من تصريحات رالف شوماخر لشبكة "سكاي ألمانيا"، والتي قال فيها إن حجار "بحاجة إلى تهدئة اندفاعه قليلًا"، وذلك عقب رسائله الغاضبة عبر اللاسلكي مع الفريق خلال سباق أوستن.

ومن المقرر أن يمثل حجار أمام مراقبي السباق في الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم السبت. وتبلغ الغرامة الأساسية لمخالفة قواعد سوء السلوك خمسة آلاف يورو، رغم إمكانية الاكتفاء بتوجيه تحذير في حال كانت المخالفة الأولى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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