فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

جماهير الفورمولا 1 تعيد تمثيل حادث بياستري في أستراليا بسيارات تحكم عن بعد

أعاد عدد من مشجعي الفورمولا 1 تمثيل حادث أوسكار بياستري خلال لفة التحمية في جائزة أستراليا الكبرى باستخدام سيارات مكلارين صغيرة تعمل بالتحكم عن بعد.

منشور:
سيارة أوسكار بياستري، مكلارين

سيارة أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: مارك هورسبرغ

وُصف تصرف مجموعة من جماهير الفورمولا 1 بأنه "قاسٍ ومضحك" بعدما أعادوا تمثيل حادث أوسكار بياستري الذي وقع خلال لفة التحمية قبل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى، وذلك باستخدام سيارات مكلارين صغيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وكان السائق الأسترالي قد عاش بداية مؤلمة لموسم 2026 وسباقه المحلي، بعدما تعرض لحادث خلال لفة التحمية. فعند الخروج من المنعطف الرابع، تعرض لزيادة مفاجئة في قوة المحرك، ما أدى إلى فقدانه السيطرة واصطدامه بالحائط.

وبعد السباق، قرر بعض مشجعيه التوجه إلى موقع الحادث بسيارات مكلارين الصغيرة لإعادة تمثيل ما حدث. وكتب أحد المشجعين: "هذا قاسٍ ومضحك في الوقت نفسه"، بينما قال آخر: "أكبر مشجعيك هم الأكثر قسوة عليك بالتأكيد"، فيما أضاف مشجع آخر: "حتى جماهيره مضحكون مثله".

 

وخلال حديثه لوسائل الإعلام بعد الحادث، عقّب بياستري قائلًا: "كان هناك عدة عوامل. أول شيء أريد التأكيد عليه هو أن جزءًا كبيرًا من الخطأ كان مني. الإطارات كانت باردة، وقد استخدمت حافة الخروج من المنعطف في كل لفات عطلة نهاية الأسبوع، لكن لم يكن علي فعل ذلك".

وأضاف: "في الوقت نفسه حصلت على نحو 100 كيلوواط إضافية من الطاقة لم أكن أتوقعها، وهذا ليس أمرًا بسيطًا".

وتابع: "الجزء الصعب في تقبل الأمر هو أن كل شيء كان يعمل بشكل طبيعي. إنه ببساطة نتيجة للطريقة التي يجب أن تعمل بها المحركات وفق القوانين. وهذا ما يجعل تقبل الأمر صعبًا".

واختتم: "ربما كان سيكون أسهل لو قلنا إن الإطارات كانت باردة وأنني كنت متفائلًا أكثر من اللازم. لكن عندما تضيف عاملًا آخر مثل ذلك، يصبح الأمر أكثر إيلامًا".

هذا وسيتحول تركيز السائق البالغ من العمر 24 عامًا الآن إلى جائزة الصين الكبرى المقبلة على حلبة شنغهاي الدولية، والتي ستقام بين 13 و15 مارس، وستشهد أول سباق قصير في موسم 2026.

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

الجو

تشارلز لوكلير، فيراري

زاك براون، ماكلارين

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

ليام لوسون، رايسينغ بولز

كارلوس ساينز، ويليامز

تشارلز لوكلير، فيراري

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

ألكسندر ألبون، ويليامز

صورة سائقي الفورمولا 1 لعام 2026

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

مشجعو أوسكار بيستري، ماكلارين

أوسكار بيستري، ماكلارين

فرانكو كولابينتو، ألبين، ماكس فيرستابن، ريد بول ريسينغ، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

سيارة أوسكار بيستري، ماكلارين

كارلوس ساينز، ويليامز

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

لويس هاميلتون، فيراري

ألكسندر ألبون، ويليامز

أوليفر بيرمان، فريق هاس F1، كارلوس ساينز، ويليامز

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تشارلز لوكلير، فيراري

ليام لوسون، رايسينغ بولز

تشارلز لوكلير، فيراري

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

تشارلز لوكلير، فيراري

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

توتو وولف، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أوليفر بيرمان، فريق هاس فورمولا 1

جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري

جورج راسل، مرسيدس، توتو وولف، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

فورمولا 1
79

