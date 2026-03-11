وُصف تصرف مجموعة من جماهير الفورمولا 1 بأنه "قاسٍ ومضحك" بعدما أعادوا تمثيل حادث أوسكار بياستري الذي وقع خلال لفة التحمية قبل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى، وذلك باستخدام سيارات مكلارين صغيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وكان السائق الأسترالي قد عاش بداية مؤلمة لموسم 2026 وسباقه المحلي، بعدما تعرض لحادث خلال لفة التحمية. فعند الخروج من المنعطف الرابع، تعرض لزيادة مفاجئة في قوة المحرك، ما أدى إلى فقدانه السيطرة واصطدامه بالحائط.

وبعد السباق، قرر بعض مشجعيه التوجه إلى موقع الحادث بسيارات مكلارين الصغيرة لإعادة تمثيل ما حدث. وكتب أحد المشجعين: "هذا قاسٍ ومضحك في الوقت نفسه"، بينما قال آخر: "أكبر مشجعيك هم الأكثر قسوة عليك بالتأكيد"، فيما أضاف مشجع آخر: "حتى جماهيره مضحكون مثله".

وخلال حديثه لوسائل الإعلام بعد الحادث، عقّب بياستري قائلًا: "كان هناك عدة عوامل. أول شيء أريد التأكيد عليه هو أن جزءًا كبيرًا من الخطأ كان مني. الإطارات كانت باردة، وقد استخدمت حافة الخروج من المنعطف في كل لفات عطلة نهاية الأسبوع، لكن لم يكن علي فعل ذلك".

وأضاف: "في الوقت نفسه حصلت على نحو 100 كيلوواط إضافية من الطاقة لم أكن أتوقعها، وهذا ليس أمرًا بسيطًا".

وتابع: "الجزء الصعب في تقبل الأمر هو أن كل شيء كان يعمل بشكل طبيعي. إنه ببساطة نتيجة للطريقة التي يجب أن تعمل بها المحركات وفق القوانين. وهذا ما يجعل تقبل الأمر صعبًا".

واختتم: "ربما كان سيكون أسهل لو قلنا إن الإطارات كانت باردة وأنني كنت متفائلًا أكثر من اللازم. لكن عندما تضيف عاملًا آخر مثل ذلك، يصبح الأمر أكثر إيلامًا".

هذا وسيتحول تركيز السائق البالغ من العمر 24 عامًا الآن إلى جائزة الصين الكبرى المقبلة على حلبة شنغهاي الدولية، والتي ستقام بين 13 و15 مارس، وستشهد أول سباق قصير في موسم 2026.